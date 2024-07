新感覚ホラー映画『M3GAN/ミーガン』の続編『M3GAN 2.0(原題)』の撮影が開始されたようだ。なお、2025年5月16日に予定していた米国公開は、同年6月27日に延期されている。米が報じている。

前作は、AI人形が巻き起こす恐怖が描かれた。おもちゃメーカーの研究者ジェマが、両親を亡くした姪ケイディを引き取ることになり、なかなか心を開いてくれないケイディのために研究段階のAI人形・M3GAN(ミーガン)を贈る。しかし、ケイディを守るはずのM3GANが暴走し始めてしまい……。

続編の撮影開始と新US公開日の情報とともに、新たに加わるキャスト3名も発表された。一人目のメンバーは、『シュガーベイビー』(2018)「エンライテンド」(2011-2013)などに出演しているティム・シャープ。

2人目は、2021~2022年まで人気コメディ番組「サタデー・ナイト・ライブ」のメンバーだったコメディアンのアリストレス・アタリ。俳優としても活動中のアタリは、米HBOのコメディドラマ「シリコンバレー」シーズン6(2019)、「クープ&キャミ どっちがイイ?」シーズン1(2019)などに出演している。

3人目は、コメディ・フォークバンドのフライト・オブ・ザ・コンコルズのメンバーとしても知られるジェマイン・クレメント。『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』(2014)で共同監督・脚本を務めたほか、ドラマ版「シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア」(2019-)ではクリエイターを担っている。幅広い分野で活躍するクレメントは、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』(2022)などに俳優としてもクレジットされている。

現時点では新キャスト3人の役柄や、続編のプロットなどの詳細は不明。

続編には、ジェマ役のアリソン・ウィリアムズ、ケイディ役のヴァイオレット・マッグロウ、コール役のブライアン・ジョーダン・アルバレス、テス役のジェン・ヴァン・エップスが続投。「スター・ウォーズ:アソーカ」(2023)でシン・ハティ役を演じたイヴァンナ・ザクノの参加も決定済みだ。ジェラルド・ジョンストンが監督で復帰し、第1作のアケラ・クーパーと共同で脚本も手掛ける。

『M3GAN 2.0(原題)』は2025年6月27日に米国公開予定。

