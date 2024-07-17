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|Pixel 8 Pro
|28,000±ß
|11,550±ß
|Pixel 8
|17,000±ß
|9,900±ß
|Pixel Fold
|33,000±ß
|14,190±ß
|Pixel 8a
|11,000±ß
|7,700±ß
|Pixel 7a
|11,000±ß
|7,700±ß
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|Pixel Tablet
|12,000±ß
|7,700±ß
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|Pixel Watch 2
|11,000±ß
|7,700±ß
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