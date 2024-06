ディズニーストアに、「ミニーマウス」と「ラプンツェル」デザインの浴衣や涼やかな和風小物が登場!

お祭りや花火大会など夏のおでかけをはんなり華やかに彩る「SUMMER FESTIVAL」グッズが多数展開されます☆

ディズニーストア「ミニーマウス/ラプンツェル」浴衣・和風小物「SUMMER FESTIVAL」グッズ

発売日:2024年6月28日(金)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

特集ページURL:http://disneystore.jp/yukata/2024/

ディズニーストアにて、夏祭りや花火大会などの夏のおでかけを華やかに彩る浴衣などが揃う「SUMMER FESTIVAL」を開催。

映画『塔の上のラプンツェル』や「ミニーマウス」をモチーフにした浴衣や、浴衣のアクセントになる帯留めと帯締めセット、和装からデイリースタイルにも取り入れやすいかごバッグ、夏のおでかけのお供にぴったりな扇子が展開されます。

浴衣は、ディズニープリンセス「ラプンツェル」の編み込みヘアや魔法の花、「ミニーマウス」のリボンなど、それぞれキャラクターらしさをデザイン。

浴衣にあわせて使うと華やかな帯留めと帯締めのセットやヘアクリップも展開されます。

さらに、夏のおでかけにおすすめなストラップ付きポーチやポシェット、バッグなども登場。

そのほか、暑い時期のマストアイテムの扇子など、お祭りやテーマパークなどのおでかけのお供にぴったりなグッズばかりです☆

ミニー 浴衣・結び帯 セット SUMMER FESTIVAL

価格:13,500円 (税込)

サイズ:適応身長 約154〜168cm

身丈 約163cm/裄丈 約67cm/袖丈 約49cm/帯 約全長405cm/幅 約48cm

線で描いたミニーリボンと花々がかわいい「ミニーマウス」デザインの浴衣2点セット。

華やかな色の花模様には、大小のミッキーアイコンが紛れています。

あわせる帯は深い色味の、シワ加工が施された兵児帯。

簡単な結び方でも、くしゅっとふんわり華やかに仕上がるので、「ミニーマウス」らしい蝶々結びはもちろん、色々なアレンジが試しめます。

ラプンツェル&パスカル 浴衣・結び帯 セット SUMMER FESTIVAL

価格:13,500円 (税込)

サイズ:適応身長 約154〜168cm

身丈 約163cm/裄丈 約67cm/袖丈 約49cm/帯 約全長405cm/幅 約48cm

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」をデザインした浴衣2点セット。

「ラプンツェル」の編み込みヘアと「パスカル」、花々がデザインされているほか、魔法の花など作品にまつわるモチーフも紛れています。

あわせる兵児帯には、ラベンダー系の色味を使用したシワ加工が施されているのもポイント。

「ラプンツェル」らしくねじりを取り入れた結び方など、様々なスタイルが楽しめます。

ミニー 帯留め・帯締め セット SUMMER FESTIVAL

価格:1,600円 (税込)

サイズ:帯留め 約縦3.5×横3.5×厚み1cm

帯締め 約長さ118cm

ミニーモチーフの帯留めと帯締めのセット。

ミニーアイコンのゴールドカラーの帯留めと、淡いピンクカラーの帯締めがセットになっています。

帯留めにあしらったパールが上品かつ華やかなアクセントです。

塔の上のラプンツェル 帯留め・帯締め セット SUMMER FESTIVAL

価格:1,600円 (税込)

サイズ:帯留め 約縦2.8×横3.5×厚み0.8cm

帯締め 約長さ118cm

『塔の上のラプンツェル』の世界観が楽しめる帯留めと帯締めのセット。

「ラプンツェル」のティアラをイメージした帯留めと、イメージカラーであるパープルを基調にした帯締が入っています。

帯留めのティアラにあしらったパールがより華やかさを際立たせています。

ミニー ヘアクリップ リボン SUMMER FESTIVAL

価格:2,000円 (税込)

サイズ:約 縦12×横19×厚み3cm

ミニーモチーフのチャームが付いた、透け感がおしゃれな夏にぴったりのヘアクリップ。

大きなリボンの真ん中で小さなミニーアイコンが揺れる、大人かわいいデザインです。

グレイッシュな色味や生地感、ボリュームのバランスが良く、浴衣などの和装からデイリースタイルにも取り入れられる髪飾りに仕上げられています。

塔の上のラプンツェル ヘアクリップ セット SUMMER FESTIVAL

価格:2,200円 (税込)

サイズ:各 約縦3×横4.5×厚み1cm

『塔の上のラプンツェル』から、魔法の花をモチーフにしたヘアクリップセットが登場。

髪飾りには、魔法の花の刺しゅうステッチが施されています。

編み込みヘアにたくさん留める「ラプンツェル」風アレンジもおすすめです。

パスカル ポーチ ストラップ付き SUMMER FESTIVAL

価格:3,900円 (税込)

サイズ:約 高さ19×幅11.5×奥行き24cm

ストラップ 約 長さ36cm

「ラプンツェル」の親友「パスカル」をモチーフにした、ぬいぐるみ風のかわいいポーチ。

淡く優しい色合いで表現した「パスカル」のボディにパールビーズを散りばめ、華やかに仕上げられています♪

「ラプンツェル」の編み込みヘアをイメージしたストラップは、両端にカラビナが付いているので付け外し可能です。

ミニー ポシェット SUMMER FESTIVAL

価格:3,900円 (税込)

サイズ:約縦25×横16×厚み8.5cm

ショルダー部分 約116cm ※調節不可

レトロチックな「ミニーマウス」がとびきりかわいらしい、ぬいぐるみ風ポシェット。

ふんわりとした毛並みで手触りも抜群なほか、おしゃれなニュアンスカラーでやわらかな印象に仕上げられいます。

ショルダー紐は結び位置を変えることで、長さ調節をすることができ、ハンドバックとしても使用可能です。

ミニー ショルダーバッグ 2WAY リボン SUMMER FESTIVAL

価格:4,900円 (税込)

サイズ:約高さ18×幅28×奥行き8cm

ショルダー部分 約長さ98cm ※調節不可

持ち手 約長さ30cm

ミニーリボンをモチーフにした2WAYバッグ。

ふっくらとしたフォルムが特徴で、控えめな光沢感と絶妙な淡い色味で大人かわいいく仕上げられています。

内生地はミニーアイコンと水玉のプリント柄です。

大粒パールの持ち手と、レザー風素材のショルダー紐の2本が付いているので、シーンに合わせて手持ちと肩掛けを使い分けられます。

ミッキー かごバッグ SUMMER FESTIVAL

価格:4,900円 (税込)

サイズ:約 高さ19×幅19×奥行き14cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約13cm

立体的なミッキーアイコン飾りを散りばめた、パール調の艶が上品なカゴバッグ。

持ち手にはレザー風素材が使用されています。

全体的に淡い色合いに仕上げられた、浴衣などの和装からデイリースタイルにも取り入れられるファッションアイテムです。

ミニー 扇子 SUMMER FESTIVAL

価格:1,800円 (税込)

サイズ:本体(折りたたみ時) 約縦21×横2.5×厚み1cm

本体(使用時) 約縦21×横37×厚み2.5cm

線で描いた「ミニーマウス」と花々アートが美しい扇子。

華やかな色の花模様には、大小のミッキーアイコンが紛れています。

親骨に付いたリング金具に、好きなチャームを付けることも可能です。

パスカル 扇子 SUMMER FESTIVAL

価格:1,800円 (税込)

サイズ:本体(折りたたみ時) 約縦21×横2.5×厚み1cm

本体(使用時) 約縦21×横37×厚み2.5cm

無数のランタンが夜空に舞う幻想的なアートを使用した『塔の上のラプンツェル』デザインの扇子。

浮かぶお城を包むような灯りがとてもきれいに描かれています。

ランタンの上にいる「パスカル」にも注目です☆

ディズニープリンセス「ラプンツェル」と「ミニーマウス」がデザインされた、夏のお出かけにぴったりな浴衣コーデグッズ。

ディズニーストアにて2024年6月28日より順次販売が開始される「SUMMER FESTIVAL」グッズの紹介でした☆

