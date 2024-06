(MCU)『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』(2017)と第3作『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』(2023)に、ラヴェジャーズのメンバーとして登場したマルティネックスの出番が大幅にカットされていたことが明らかになった。

『リミックス』で初登場したマルティネックスは、シルバーの結晶のような肌を持つキャラクター。コミックでは手から熱と冷気を放出することが可能な科学者として描かれ、『VOLUME 3』にも再び姿を見せた。

シリーズでマルティネックス役を演じたのは、「ヤング・スーパーマン」(2001-2011)レックス・ルーサー役でもおなじみのマイケル・ローゼンバウム。このたびナッシュビル・コミコンのパネルに登壇し、マルティネックスをはじめ、ラヴェジャーズとして登場したメンバーの役割について言及した。

「あの役は、もっと大きくなっていたはずでした。かなりカットされてしまったんです。脚本では、すごくクールなマルティネックスのパワーが描かれていたけど、脚本では語るべきことがいっぱいありすぎて、最終的にカットされました。他にも色々とありましたよ。」

だがローゼンバウムは、自身の役がカットされたことに不満はないのだという。「楽しかったですよ。僕にしてみれば、友達と一緒に仕事をしてお金を貰って、マーベルの大作映画に出演したわけだし、もっと悪い人生だってあり得えますからね。すごく感謝しています」と謙虚に語った。

『リミックス』にはラヴェジャーズのメンバーとして、ローゼンバウム演じるマルティネックスのほか、スタカー(シルヴェスター・スタローン)、チャーリー27(ヴィング・レイムス)、アリータ・オゴルド(ミシェル・ヨー)、メインフレーム(声:マイリー・サイラス)が登場した。

