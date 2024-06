【ポケモンジャパンチャンピオンシップス2024】会期:6月1・2日会場:パシフィコ横浜 展示ホールB・C・D

ポケモンは、ポケモンバトルの大会「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2024(以下、PJCS2024)」を6月1・2日にパシフィコ横浜にて開催する。

「PJCS2024」は、 「ポケモン」のゲーム部門・カードゲーム部門・「ポケモン GO」部門・「ポケモンユナイト」部門の4部門の日本一を決める大会。事前申込と出場条件を満たした人であれば誰でも参加可能で、各部門の入賞者はトロフィーと、世界大会となる「ポケモンワールドチャンピオンシップス2024」の出場権を手にすることができる。

今回は大会初日に会場を見て周ることができたので、本稿ではその様子を写真でお届けする。なお、事前抽選の当選者のみ一般観覧での入場も可能となっているが、既に受付は終了している。会場に来られなかった方も熱気溢れる雰囲気を感じていただければ幸いだ。

□「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2024」のページ

