ダニエル・クレイグが名探偵を演じる人気ミステリーシリーズ『ナイブズ・アウト』第3作『ウェイク・アップ・デッド・マン:ア・ナイブズ・アウト・ミステリー(原題:Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)』に出演するキャスト3名が判明した。米が報じている。

このたび出演が伝えられたのは、『異人たち』(2023)のアンドリュー・スコット、『プリシラ』(2023)のケイリー・スピーニー、『ゴッズ・オン・カントリー』(2017)のジョシュ・オコナー。前作『ナイブズ・アウト:グラス・オニオン』(2022)に続き、ハリウッドの注目俳優が集結することになりそうだ。

ドラマ「リプリー」(2024-)での主演も話題のスコットは、ダニエル・クレイグと『007 スペクター』(2015)からの再タッグとなる。同作ではMI5の新責任者C/マックス・デンビーを演じ、クレイグ演じるボンドと敵対した。

『プリシラ』の主演で注目を浴びたケイリー・スピーニーはハリウッドで最も注目される若手俳優の1人で、最新作は『エクス・マキナ』(2014)のアレックス・ガーランド監督によるA24戦争スリラー『CIVIL WAR(原題)』。ほか、『エイリアン』シリーズ最新作『エイリアン:ロムルス』への出演も控える引っ張りだこだ。

『ゴッズ・オン・カントリー』での演技が高く評価されたジョシュ・オコナーは、ドラマ「ザ・クラウン」(2016-2023)で若い頃のチャールズ国王を演じたことで話題となった。ルカ・グァダニーノ監督最新作『チャレンジャーズ』ではゼンデイヤらと共にメインキャストを務め、日本では2024年6月7日より公開を控える。

そんな多彩なキャストが集結している『ウェイク・アップ・デッド・マン』は、6月より撮影開始。物語の詳細は謎に包まれたままだが、先日公開されたでは、クレイグ演じる名探偵ブノワ・ブラン史上「最も危険な事件」になると予告されている。

映画『ウェイク・アップ・デッド・マン:ア・ナイブズ・アウト・ミステリー(原題:Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)』は2025年米公開予定。

