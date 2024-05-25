À±Ìî¸»¤ò½ä¤ë²±Â¬³È»¶¤ÏÂìÂô¥¬¥ì¥½»á¤À¤±¤ÎÌäÂê¡© ¥Í¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À»ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î"Æ÷¤ï¤»"
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ±Ìî¸»¡Ê43¡Ë¤ò½ä¤ë²±Â¬Åê¹Æ¤¬¾¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤òÁû¤¬¤»¤¿·ï¡£½êÂ°»öÌ³½ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ï23Æü¿¼Ìë3»þº¢¡¢À±Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²²Â¬Åê¹Æ¤òÈÝÄê¤·¡¢¾¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÂìÂô¥¬¥ì¥½»á¤òÌ¾»Ø¤·¤Ë¤·¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¿·³À·ë°á¡õÀ±Ìî¸»¤Ë¡È¿·µï¤ª°ú±Û¤·¡ÉÊóÆ»¡Ä´íµ¡Àâ°ì½³¤ÇµÞÉâ¾å¤·¤¿¡ÖÇ¥¿±¡×¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡¥¬¥ì¥½»á¤Ï22ÆüÌë10»þº¢¡¢¡ÖÄ¶ÍÌ¾½÷Í¥¤È¥É¥é¥Þ¶¦±é¤·¤ÆÅÅ·â·ëº§¤·¤¿ÃËÀ²Î¼ê¤¬¡¢·ëº§¸å¤Ëº£ÅÙ¤ÏÈÖÁÈ¶¦±é¤·¤¿Ë¿NHK¥¢¥Ê¤ÈWÉÔÎÑ¡×¤Ê¤É¤È¥Ý¥¹¥È¡£Ì¾Á°¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÔÀ±Ìî¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡Õ¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡23ÆüÄ«¤Ë¤ÏÀ±Ìî¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤¤¤ÞSNS¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ºÊ¤Î¿·³À·ë°á¡Ê35¡Ë¤â¸ø¼°¾¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÊ¸¤Ë¡Ö²Ð¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë±ì¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ÞÁû¤¬¤ì±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë»ö¼Â¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡£¡×¤ÎÊ¸¸À¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Á´ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÅê¹Æ¤·¤¿¥¬¥ì¥½»á¤ä¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÅê¹Æ¤À¤±¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡¥¬¥ì¥½»á¤ÎÅê¹ÆÄ¾¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï"Î¢ÉÕ¤±"¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¾ðÊó¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÁÜº÷¤·¡¢SNS¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²áµîµ»ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À±Ìî¤Î"ÉÔÎÑÁê¼ê"¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿NHKÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê34¡Ë¤¬2022Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿°ìÈÌÃËÀ¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿µ»öÃæ¤Ëµ¿ÏÇ¤¬Æ÷¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤¬5·î¾å½Ü¤ËÎÓÅÄ¥¢¥Ê¤ÎÎ¥º§¤òÊó¤¸¤¿½÷À»ï¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¡£°ìÈÌÃËÀ¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÎÓÅÄ¥¢¥Ê¤Î·ÐÎò¾Ò²ð¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ±Ìî¤«¤é¥Ù¥¿Ë«¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ë¤Ï¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤äÂ¾¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌ¾Á°¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ï¡ØÀ±Ìî¸»¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®µ»ö¡£ÎÓÅÄ¥¢¥Ê¤ÎÎ¥º§¤Î¤ß¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢À±Ìî¤Î¡ÖÀ±¡×¤Î»ú¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ØÏ¢µ»ö5ËÜÃæ¤Î3ËÜ¤¬À±Ìî¸»¤Îµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ôµ¼Ô¤¬¤³¤Ã¤½¤êÆ÷¤ï¤»¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡Õ¡Ô¥ä¥Õ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎÓÅÄ¥¢¥Ê¤ÎÎ¥º§µ»ö¤Î´ØÏ¢¤Ë¤âÀ±Ìî¸»¤È¥¬¥Ã¥¡¼¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Õ¤Ê¤É¤ÈÁû¤®¤Ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤äµ¼Ô¤âÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òµ¿¤Ã¤Æ"Æ÷¤ï¤»"¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¸¤Ä¤±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¬¥ì¥½»á¤ÎÅê¹Æ¤¬ÍÌ¾¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤È¤·¤Æ²±Â¬Åê¹Æ¤ò³È»¶¤µ¤»¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡Ë
¡¡¥¬¥ì¥½»á¤Ï24Æü¸½ºß¡¢Åê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï1²¯Ä¶¤¨¤ÎÂç¥Ð¥º¤ê¤À¡£