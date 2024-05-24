「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」6/8(土)よりNetflix・Prime Videoにて見放題配信開始！ 発声可能応援上映第4弾実施決定!!

ガンダムシリーズ歴代No.１の大ヒットを記録した「ガンダムSEEDシリーズ」最新作「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」について、2024年6月8日(土)よりNetflix・Prime Videoにて見放題配信が決定した。

2024年1月26日（金）より公開された「SEEDシリーズ」最新作「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」は、1982年公開の「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」（23億円）を超えて、ガンダムシリーズ劇場公開作品の中でNo.１の興行収入を更新し、興行収入48.2億円、観客動員288万人（5月22日(水)時点）を記録した本作が、2024年6月8日(土)0：00より、「Netflix」「Prime Video」にて、見放題最速配信が開始されることが決定した。

配信サービス

「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」の見放題最速配信が6月8日0:00よりスタート。劇場に足を運んだ人もそうでない人も、この機会にぜひ本作の魅力に触れてほしい。

・Netflix https://www.netflix.com/jp/

・Prime Video https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront

第4弾「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」自動制御ペンライト演出付き 発声可能応援上映の実施が決定！



好評につき、発声可能応援上映（自動制御ペンライト演出付き）の第4弾の実施が決定した。溢れる気持ちを声に出しながらの鑑賞もOKとなる。

■実施日時

5月30日（木）夕方以降

※上映時間は、決定次第劇場ホームページに掲載

■チケット販売スケジュール&料金

チケット販売スケジュール：

5月26日(日)00:00（＝5月25日(土)24:00）以降順次販売

販売料金：劇場通常料金

※招待券等無料など、無料になるサービスの利用不可

※豪華席などで別途鑑賞料金がかかる場合あり

※販売スケジュールは、各劇場ホームページにて確認

■実施劇場

北海道：札幌シネマフロンティア

東京：新宿ピカデリー

大阪： なんばパークスシネマ

愛知：ミッドランドスクエア シネマ

福岡：T・ジョイ博多

※詳細については公式ホームページを確認。



※「自動制御ペンライト演出付応援上映について」「本応援上映劇場限定販売の自動制御ペンライトについて」「応援上映に関する注意事項」などの詳細は『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』公式サイトNEWSページを確認。

【作品情報】

■劇場版「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」

2024年1月26日（金）全国ロードショー

配給：バンダイナムコフィルムワークス、松竹

＜キャスト＞

キラ・ヤマト：保志総一朗 / ラクス・クライン：田中理恵 / アスラン・ザラ：石田 彰 / カガリ・ユラ・アスハ：森なな子 /

シン・アスカ：鈴村健一 / ルナマリア・ホーク：坂本真綾 / メイリン・ホーク：折笠富美子 /

マリュー・ラミアス：三石琴乃 / ムウ・ラ・フラガ：子安武人 / イザーク・ジュール：関 智一 / ディアッカ・エルスマン：笹沼 晃 /

アグネス・ギーベンラート：桑島法子 / トーヤ・マシマ：佐倉綾音 /アレクセレイ・コノエ：大塚芳忠 / アルバート・ハインライン：福山 潤 /

ヒルダ・ハーケン：根谷美智子 / ヘルベルト・フォン・ラインハルト：楠 大典 / マーズ・シメオン：諏訪部順一

＜スタッフ＞

企画・制作 サンライズ / 原作 矢立 肇、富野由悠季 / 監督 福田己津央 / 脚本 両澤千晶、後藤 リウ、福田己津央 /キャラクターデザイン 平井久司 / メカニカルデザイン 大河原邦男、山根公利、宮武一貴、阿久津潤一、新谷 学、禅芝、射尾卓弥、大河広行 /メカニカルアニメーションディレクター 重田 智 / 色彩設計 長尾朱美 / 美術監督 池田繁美、丸山由紀子 /CG ディレクター 佐藤光裕、櫛田健介、藤江智洋 / モニターワークス 田村あず紗、影山慈郎 / 撮影監督 葛山剛士、豊岡茂紀 /編集 野尻由紀子 / 音響監督 藤野貞義 / 音楽 佐橋俊彦

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス、松竹

■劇場版「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」公式サイト

https://www.gundam-seed.net/freedom

■公式SNS

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SEED_HDRP

TikTok：https://www.tiktok.com/@seed_freedom_official

＜PROLOGUE＞

C.E.（コズミック・イラ）。

遺伝子を調整し、生まれながらにして優れた身体能力や頭脳を持つ人類（コーディネイター）と自然のままに生まれた人類（ナチュラル）が存在する時代。

コーディネイターとナチュラルの間では己の存在をかけた思想が衝突し、武力を用いた戦争へと発展していた。

その最中、個々へ役割を強制的に与え、競争のない世界を創成するシステム「デスティニープラン」が提唱されるが、人類の自由な未来と希望を守るため「デスティニープラン」は戦いの中、拒絶されることとなった。

そして、多くの犠牲を払い戦争は終結を迎えたが、二つの人類の対立と憎しみは今もなお、各地にくすぶり続けている――。

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