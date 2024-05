『CALL OF DUTY』はアクティビジョンによるシューティングゲーム。FPS(ファースト・パーソン・シューティング=一人称視点シューティング。自キャラが腕や銃などしか見えない、現実の自分本人に近い視点で、主に銃で戦うゲーム)としては世界トップクラスの人気と知名度を誇る。今回のコラボでは、本施策は2024年6月2日(日)より「CALL OF DUTY(TM): MODERN WARFARE 3」、「CALL OF DUTY(TM): WARZONE」、そして「CALL OF DUTY(TM): WARZONE MOBILE」で、 ガンダム シリーズに登場するモビルスーツをモチーフとした新しいスキンなどのダウンロードコンテンツや、オペレータースキン、武器設計図、フィニッシュムーブ、デカール、ステッカーなどが同梱されるバンドルが登場。『機動戦士 ガンダム 』より「 ガンダム 」、「シャア専用ザクII」、『機動戦士 ガンダム 水星の魔女』より「 ガンダム ・エアリアル」の3種類のバンドルがリリースされる。(※「 ガンダム ・エアリアル」にはフィニッシュムーブは同梱されていない)それぞれのスキンは人間大の衣装・装備としてデザインされている。上腕部や腹部回りは布服の状態になっているなどアレンジは加えられているが、メカ部分のディテールは精密に描かれており、雰囲気満点だ。また、イベント期間内に条件を達成することで、 ガンダム をテーマとした武器設計図、武器カモフラージュ、ステッカー、エンブレム、チャーム、コーリングカードなど、さまざまなダウンロードコンテンツが無料で入手できるほか、モビルスーツモチーフのスキンの装備によって経験値がアップする限定イベントも実施される。 ガンダム プロジェクトは、「 ガンダム シリーズは1979年のアニメ『機動戦士 ガンダム 』の放送開始から今年で45周年を迎えます。今後も、世界中のファンの皆さまとつながるさまざまな施策を展開してまいります。引き続き、 ガンダム の展開にご期待ください」とコメントしている。(C)SOTSU・SUNRISE(C)SOTSU・SUNRISE・MBS(C)2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, MODERN WARFARE, and CALL OF DUTY WARZONE are trademarks of Activision Publishing, Inc.