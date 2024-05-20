FCÅìµþ¡¢U-18½êÂ°GK¸åÆ£ÏË¤ÎÍèµ¨¥È¥Ã¥×¾º³ÊÆâÄê¤òÈ¯É½¡ÖJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡FCÅìµþ¤Ï20Æü¡¢FCÅìµþU-18GK¸åÆ£ÏË¤ÎÍèµ¨¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³ÊÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2006Ç¯5·î8Æü¤Î¸åÆ£¤Ï³ÆÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-17WÇÕ¤Ç¤ÏÁ´4»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¸åÆ£ÏË¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿FCÅìµþ¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üGK¸åÆ£ÏË
(¤´¤È¤¦¡¦¤ï¤¿¤ë)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2006Ç¯5·î8Æü
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
192Ñ/83kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÀéÍÕ¸©
¢£·ÐÎò
Wings U-12-FCÅìµþU-15¿¼Àî-FCÅìµþU-18
¡¡2006Ç¯5·î8Æü¤Î¸åÆ£¤Ï³ÆÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-17WÇÕ¤Ç¤ÏÁ´4»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¸åÆ£ÏË¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿FCÅìµþ¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üGK¸åÆ£ÏË
(¤´¤È¤¦¡¦¤ï¤¿¤ë)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2006Ç¯5·î8Æü
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
192Ñ/83kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÀéÍÕ¸©
¢£·ÐÎò
Wings U-12-FCÅìµþU-15¿¼Àî-FCÅìµþU-18