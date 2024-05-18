鳥栖vs名古屋 スタメン発表
[5.18 J1第15節](駅スタ)
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 3 木村誠二
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
DF 88 長沼洋一
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 13 横山歩夢
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 2 山崎浩介
DF 16 上夷克典
MF 14 藤田直之
MF 18 日野翔太
FW 9 河田篤秀
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
監督
川井健太
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 3 ハ・チャンレ
DF 5 吉田温紀
DF 20 三國ケネディエブス
MF 6 米本拓司
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 17 倍井謙
MF 34 内田宅哉
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
DF 24 河面旺成
MF 8 椎橋慧也
MF 27 中山克広
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 3 木村誠二
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
DF 88 長沼洋一
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 13 横山歩夢
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 2 山崎浩介
DF 16 上夷克典
MF 14 藤田直之
MF 18 日野翔太
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
監督
川井健太
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 3 ハ・チャンレ
DF 5 吉田温紀
DF 20 三國ケネディエブス
MF 6 米本拓司
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 17 倍井謙
MF 34 内田宅哉
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
DF 24 河面旺成
MF 8 椎橋慧也
MF 27 中山克広
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太