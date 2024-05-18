[5.18 J1第15節](駅スタ)

※19:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 71 朴一圭

DF 3 木村誠二

DF 20 キム・テヒョン

DF 42 原田亘

DF 88 長沼洋一

MF 5 河原創

MF 7 手塚康平

MF 13 横山歩夢

MF 22 富樫敬真

MF 23 菊地泰智

FW 99 マルセロ・ヒアン

控え

GK 1 アルナウ

DF 2 山崎浩介

DF 16 上夷克典

MF 14 藤田直之

MF 18 日野翔太

FW 9 河田篤秀

FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ

監督

川井健太

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 ランゲラック

DF 3 ハ・チャンレ

DF 5 吉田温紀

DF 20 三國ケネディエブス

MF 6 米本拓司

MF 7 和泉竜司

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 17 倍井謙

MF 34 内田宅哉

FW 10 パトリック

控え

GK 16 武田洋平

DF 24 河面旺成

MF 8 椎橋慧也

MF 27 中山克広

MF 41 小野雅史

FW 18 永井謙佑

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太