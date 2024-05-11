磐田vs鳥栖 スタメン発表
[5.11 J1第13節](ヤマハ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 20 坪井湧也
DF 4 松原后
DF 5 小川大貴
DF 15 鈴木海音
DF 28 鹿沼直生
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 37 平川怜
MF 41 石田雅俊
MF 50 植村洋斗
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 24 杉本光希
DF 26 西久保駿介
MF 13 藤川虎太朗
MF 16 レオ・ゴメス
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 31 古川陽介
MF 77 藤原健介
監督
横内昭展
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 3 木村誠二
DF 16 上夷克典
DF 20 キム・テヒョン
DF 28 丸橋祐介
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 13 横山歩夢
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 2 山崎浩介
MF 14 藤田直之
MF 18 日野翔太
MF 88 長沼洋一
FW 9 河田篤秀
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
監督
川井健太
※14:00開始
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 20 坪井湧也
DF 4 松原后
DF 5 小川大貴
DF 15 鈴木海音
DF 28 鹿沼直生
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 37 平川怜
MF 41 石田雅俊
MF 50 植村洋斗
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 24 杉本光希
DF 26 西久保駿介
MF 13 藤川虎太朗
MF 16 レオ・ゴメス
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 77 藤原健介
監督
横内昭展
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 3 木村誠二
DF 16 上夷克典
DF 20 キム・テヒョン
DF 28 丸橋祐介
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 13 横山歩夢
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 2 山崎浩介
MF 14 藤田直之
MF 18 日野翔太
MF 88 長沼洋一
FW 9 河田篤秀
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
監督
川井健太