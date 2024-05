【プレゼント】映画『猿の惑星／キングダム』オリジナルTシャツを3名様に！

『猿の惑星』シリーズの“完全新作”として描かれる『猿の惑星/キングダム』(配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン)が、5月10日(金)に日米同時公開となる。それに合わせて、オリジナルTシャツを3名様にプレゼント。

映画『猿の惑星/キングダム』あらすじ

1968年に公開され、人間と猿の立場が逆転した衝撃的な世界観と、目を疑うようなラストが映画史に残る名作『猿の惑星』。2010年代には、猿と人間の支配権が逆転していく過程を描いたリブートシリーズが大ヒットしたことも記憶に新しい。そんな半世紀以上愛され続ける『猿の惑星』シリーズの最新作で監督を務めるのは、大ヒット映画『メイズ・ランナー』シリーズを手掛け、大人気ゲーム「ゼルダの伝説」の実写映画版の監督にも抜擢されたウェス・ボール。さらに、『アバター』シリーズや『アベンジャーズ/エンドゲーム』などを手掛け、アカデミー賞も何度も受賞している世界最高峰のVFXスタジオ、WETAデジタルがシリーズ最大スケールの“猿に支配された世界”を描き出す。

物語の舞台は今から300年後。ウィルスが猛威をふるい世の中は激変。大都会だった人間の世界は荒廃し、人間と猿の間で支配権が完全に入れ替わり、高い知能と言語を得た猿たちが文明的なコミュニティを持った巨大な帝国<キングダム>を築こうとしていた。一方で人類は衰退し、文化も技術も、社会性も失い、まるで野生動物のような存在となっていくが…。

『猿の惑星/キングダム』プレゼント内容

今回プレゼントするのがこちら! シックなチャコールグレーのオリジナルTシャツ(Mサイズ)で、胸部分に入る作品の原題タイトル(Kingdom of the Planet of the Apes)がいいアクセントとなっている。

