2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が誕生します。

今回は、そんな「ファンタジースプリングス」のキーワードのひとつとなる「魔法の泉」をまとめて紹介していきます。

新たにオープンする8番目のテーマポートは、「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」がテーマとした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、このプロジェクトのために新たに開発する4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。

そんな「ファンタジースプリングス」のキーワードのひとつとなるのが「魔法の泉」

ファンタジースプリングス内の魔法の泉では、水の魔法の力でディズニーのファンタジー映画の美しさ、物語、ユーモアが表現されています。

キャラクターなどをかたどった岩の彫刻のまわりでは、泉の水が噴水や滝、ウォータージェットや水の満ち引きなどで、音楽とともにダイナミックに躍動。

夜になると、照明などの効果によって日中とは異なる魔法の泉の魅力を感じることができます。

ディズニー映画『ピーター・パン』

パーク側からのエリア入り口は2箇所にわかれており、3つの作品の彫刻を見ることができます。

向かって一番左側は『ピーター・パン』

満面の笑みを浮かべた「ピーター・パン」が気持ちよさそうに空を飛んでいます。

ディズニー映画『アナと雪の女王』

向かって中央は『アナと雪の女王』

魔法を繰り出す「エルサ」と、

優しく「エルサ」に視線を送る「アナ」

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』

向かって一番右は『塔の上のラプンツェル』

美しい長い髪をなびかせた「ラプンツェル」の横顔です。

ディズニー映画『ポカホンタス』

パーク側の入り口を抜け、後ろを振り返ると『ポカホンタス』の彫刻が。

ディズニー映画『バンビ』

その隣には『バンビ』も!

ディズニー映画『ファンタジア』

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」の周辺では、豊かな湧き水を湛える魔法の泉をいくつも見ることができます。

ロビーラウンジ「グランパラディ・ラウンジ」の象徴的な大きな窓の前には、『ファンタジア』の彫刻があります。

魔法使いの弟子の「ミッキーマウス」と、そんな「ミッキーマウス」が魔法で操るほうきたち。

魔法の泉からは水しぶきが舞い、『ファンタジア』の名シーンそのままの迫力です。

ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のグランドシャトー前には『ふしぎの国のアリス』の彫刻が。

「イモムシ」と対峙する「アリス」と、

お茶会の愉快なポットやティーカップが岩の彫刻で表現されています。

ディズニー映画『リトル・マーメイド』

グッズやお土産を買うことのできるショップ「ファンタジースプリングス・ギフト」の前にある、『リトル・マーメイド』の彫刻。

「アリエル」とお友だちの「フランダー」、お目付役の「セバスチャン」、そして「スカットル」も!

映画のワンシーンが蘇ります。

ディズニー映画『白雪姫』

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」正面には一際大きな魔法の泉が。

ここでは3つの作品が岩の彫刻で表現されています。

一番右の滝の合間から、『白雪姫』の「魔法の鏡」がこちらを覗いています。

ディズニー映画『シンデレラ』

中央にはディズニープリンセス「シンデレラ」

階段のようになった滝の中程にはガラスの靴が。

ジャック、ガス、スージー、パーラも☆

ディズニー映画『眠れる森の美女』

左には優雅に踊る、『眠れる森の美女』の「オーロラ姫」と「フィリップ王子」

豊かな湧き水がつくりだす、息をのむような幻想的な光景が広がります。

ディズニー映画『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」のドラゴンの姿も!

ディズニー映画『美女と野獣』

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」の中庭・ローズコートにはディズニー映画『美女と野獣』のキャラクターが岩で表現された魔法の泉を中心に、緑豊かな植物が広がります。

ディズニー映画『ミッキーの巨人退治』

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のメインエントランス前には『ミッキーの巨人退治』の岩の彫刻がゲストをお出迎えしてくれます。

日中と夜とで違った表情を見ることができる魔法の泉。

「ファンタジースプリングス」滞在の記念撮影にもおすすめのスポットです。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「魔法の泉」の紹介でした。

