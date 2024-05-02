『ネルフェス 2024』に、『新テニミュ』『刀ミュ』『エーステ』『ヒプステ』『まほステ』ら集結
ネルケプランニングのプロデュース・制作作品がが集結する、ネルケプランニング 30th ANNIVERSARY『ネルフェス 2024』の出演タイトルが2日、明らかになった。
ネルケプランニング 30th ANNIVERSARY『ネルフェス 2024』
同イベントは、ネルケプランニング創立30周年を記念して8月20日に東京・日本武道館で開催される。同社がプロデュース・制作するさまざまなタイトルが一堂に集結する一夜限りのイベントで、2008年に第1回、2014年に第2回を行って以来、10年ぶり3回目の開催となる。
出演タイトルは、ミュージカル『新テニスの王子様』、ミュージカル『刀剣乱舞』、ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』、舞台「パタリロ！」、少女☆歌劇 レヴュースタァライト、MANKAI STAGE『A3!』、ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage、舞台『魔法使いの約束』、舞台「よんでますよ、アザゼルさん。」、夏休み！オン・ステージ「パペットミュージカルすみっコぐらしとびだす絵本とひみつのコ」と、同社を代表するビッグタイトルが勢揃い。
さらに、ネルケプランニングのマスコットキャラクターであるネルちゃん・ルケくんが初めておしゃべりし、ネルちゃんはニーコ、ルケくんは寺崎裕香が声を演じる。メインクリエイターは、『ネルフェス2014』に引き続き、構成・総合司会を川本成、構成・総合演出を小林顕作が担当する。さらに、CMも解禁。小林が手掛けるテーマソングに乗せたお祭り感あふれる映像に仕上がっている。
○■キャスト・スタッフ
・ミュージカル『新テニスの王子様』
The Fourth Stage 出演者予定(後日発表予定)
・ミュージカル『刀剣乱舞』
和泉守兼定:有澤樟太郎
堀川国広:阪本奨悟
大倶利伽羅:牧島輝
鶴丸国永:岡宮来夢
篭手切江:田村升吾
桑名江:福井巴也
松井江:笹森裕貴
豊前江:立花裕大
五月雨江:山崎晶吾(※崎はたつさき)
村雲江:永田聖一朗
山姥切国広:加藤大悟
・ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』
東海道新幹線:永山たかし
西武池袋線:KIMERU
高崎線:郷本直也
東海道本線:鯨井康介
副都心線:岩城直弥
山陽新幹線:八神蓮
有楽町線:石田隼
山陽本線:吉澤翼
東西線:北乃颯希
・舞台「パタリロ！」
パタリロ:加藤諒
・少女☆歌劇レヴュースタァライト
＜スタァライト九九組＞
愛城華恋:小山百代
天堂真矢:富田麻帆
星見純那:佐藤日向
露崎まひる:岩田陽葵
大場なな:小泉萌香
西條クロディーヌ:相羽あいな
石動双葉:生田輝
花柳香子:伊藤彩沙
＜青嵐総合芸術院＞
柳小春:七木奏音
南風涼:佃井皆美
穂波氷雨:門山葉子
・MANKAISTAGE『A3!』
＜夏組＞
皇天馬:陳内将
瑠璃川幸:宮崎湧
向坂椋:野口準
斑鳩三角:本田礼生
三好一成:赤澤燈
兵頭九門:新正俊
・ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』
＜関東サンリオ男子＞
長谷川康太:坪倉康晴
水野祐:橋本勇大
吉野俊介:吉澤翼
雨ケ谷昴:今井俊斗
＜関西サンリオ男子＞
豊原夢ノ介:三原大樹
羽倉虎男:北乃颯希
＜特別出演＞
ハローキティ
・『ヒプノシスマイク-DivisionRapBattle-』RuletheStage
＜イケブクロ・ディビジョン“BusterBros!!!”＞
山田一郎:石川凌雅
山田二郎:松岡拳紀介
山田三郎:高野渉聖
＜ヨコハマ・ディビジョン“MADTRIGGERCREW”＞
碧棺左馬刻:植原卓也
入間銃兎:YUKI
毒島メイソン理鶯:益永拓弥
＜シブヤ・ディビジョン“FlingPosse”＞
飴村乱数:三井淳平
夢野幻太郎:今井俊斗
有栖川帝統:木津谷泰勇
＜シンジュク・ディビジョン“麻天狼”＞
神宮寺寂雷:小波津亜廉
伊弉冉一二三:安藤夢叶
観音坂独歩:中下雄貴
＜オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”＞
白膠木簓:北出流星
躑躅森盧笙:飯田寅義
天谷奴零:喜史川大私
＜ナゴヤ・ディビジョン“BadAssTemple”＞
波羅夷空却:中西智也
四十物十四:酒寄楓太
天国獄:中塚皓平
＜ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”＞
SHINSUKE HILOMU Dolton KENTA GeN KIMUTAKU SOUTA
・舞台『魔法使いの約束』
＜中央の国＞
オズ:丘山晴己
カイン:岩城直弥
＜北の国＞
ミスラ:鮎川太陽
オーエン:神永圭佑
＜東の国＞
ファウスト:矢田悠祐
ネロ:坪倉康晴
＜西の国＞
シャイロック:山田ジェームス武
ラスティカ:森田桐矢
＜南の国＞
フィガロ:和合真一
レノックス:白柏寿大
真木晶(賢者):大森夏向
・舞台「よんでますよ、アザゼルさん。」
アザゼル:小野坂昌也
ベルゼブブ:置鮎龍太郎
佐隈りん子:佐當友莉亜
ババア:川本成
・夏休み！オン・ステージ「パペットミュージカルすみっコぐらしとびだす絵本とひみつのコ」
＜登場キャラクター＞
しろくま
ぺんぎん？
とんかつ
ねこ
とかげ
えびふらいのしっぽ
たぴおか
ふろしき
ざっそう
にせつむり
おばけ
ひよこ？
＜キャスト＞
松本美里(人形劇団ひとみ座)
高橋奈巳(人形劇団ひとみ座)
鈴木裕子(人形劇団ひとみ座)
松本幸子(人形劇団ひとみ座)
千田阿紗子
青山祥子
江見ひかる
青山瑠里
横田剛基
池田航汰
川島夕空
新津ちせ
石田隼
声の出演
ネル:ニーコ
ルケ:寺崎裕香
構成・総合司会:川本成
構成・総合演出:小林顕作
総合プロデューサー:野上祥子
ネルケプランニング 30th ANNIVERSARY『ネルフェス 2024』
同イベントは、ネルケプランニング創立30周年を記念して8月20日に東京・日本武道館で開催される。同社がプロデュース・制作するさまざまなタイトルが一堂に集結する一夜限りのイベントで、2008年に第1回、2014年に第2回を行って以来、10年ぶり3回目の開催となる。
さらに、ネルケプランニングのマスコットキャラクターであるネルちゃん・ルケくんが初めておしゃべりし、ネルちゃんはニーコ、ルケくんは寺崎裕香が声を演じる。メインクリエイターは、『ネルフェス2014』に引き続き、構成・総合司会を川本成、構成・総合演出を小林顕作が担当する。さらに、CMも解禁。小林が手掛けるテーマソングに乗せたお祭り感あふれる映像に仕上がっている。
○■キャスト・スタッフ
・ミュージカル『新テニスの王子様』
The Fourth Stage 出演者予定(後日発表予定)
・ミュージカル『刀剣乱舞』
和泉守兼定:有澤樟太郎
堀川国広:阪本奨悟
大倶利伽羅:牧島輝
鶴丸国永:岡宮来夢
篭手切江:田村升吾
桑名江:福井巴也
松井江:笹森裕貴
豊前江:立花裕大
五月雨江:山崎晶吾(※崎はたつさき)
村雲江:永田聖一朗
山姥切国広:加藤大悟
・ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』
東海道新幹線:永山たかし
西武池袋線:KIMERU
高崎線:郷本直也
東海道本線:鯨井康介
副都心線:岩城直弥
山陽新幹線:八神蓮
有楽町線:石田隼
山陽本線:吉澤翼
東西線:北乃颯希
・舞台「パタリロ！」
パタリロ:加藤諒
・少女☆歌劇レヴュースタァライト
＜スタァライト九九組＞
愛城華恋:小山百代
天堂真矢:富田麻帆
星見純那:佐藤日向
露崎まひる:岩田陽葵
大場なな:小泉萌香
西條クロディーヌ:相羽あいな
石動双葉:生田輝
花柳香子:伊藤彩沙
＜青嵐総合芸術院＞
柳小春:七木奏音
南風涼:佃井皆美
穂波氷雨:門山葉子
・MANKAISTAGE『A3!』
＜夏組＞
皇天馬:陳内将
瑠璃川幸:宮崎湧
向坂椋:野口準
斑鳩三角:本田礼生
三好一成:赤澤燈
兵頭九門:新正俊
・ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』
＜関東サンリオ男子＞
長谷川康太:坪倉康晴
水野祐:橋本勇大
吉野俊介:吉澤翼
雨ケ谷昴:今井俊斗
＜関西サンリオ男子＞
豊原夢ノ介:三原大樹
羽倉虎男:北乃颯希
＜特別出演＞
ハローキティ
・『ヒプノシスマイク-DivisionRapBattle-』RuletheStage
＜イケブクロ・ディビジョン“BusterBros!!!”＞
山田一郎:石川凌雅
山田二郎:松岡拳紀介
山田三郎:高野渉聖
＜ヨコハマ・ディビジョン“MADTRIGGERCREW”＞
碧棺左馬刻:植原卓也
入間銃兎:YUKI
毒島メイソン理鶯:益永拓弥
＜シブヤ・ディビジョン“FlingPosse”＞
飴村乱数:三井淳平
夢野幻太郎:今井俊斗
有栖川帝統:木津谷泰勇
＜シンジュク・ディビジョン“麻天狼”＞
神宮寺寂雷:小波津亜廉
伊弉冉一二三:安藤夢叶
観音坂独歩:中下雄貴
＜オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”＞
白膠木簓:北出流星
躑躅森盧笙:飯田寅義
天谷奴零:喜史川大私
＜ナゴヤ・ディビジョン“BadAssTemple”＞
波羅夷空却:中西智也
四十物十四:酒寄楓太
天国獄:中塚皓平
＜ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”＞
SHINSUKE HILOMU Dolton KENTA GeN KIMUTAKU SOUTA
・舞台『魔法使いの約束』
＜中央の国＞
オズ:丘山晴己
カイン:岩城直弥
＜北の国＞
ミスラ:鮎川太陽
オーエン:神永圭佑
＜東の国＞
ファウスト:矢田悠祐
ネロ:坪倉康晴
＜西の国＞
シャイロック:山田ジェームス武
ラスティカ:森田桐矢
＜南の国＞
フィガロ:和合真一
レノックス:白柏寿大
真木晶(賢者):大森夏向
・舞台「よんでますよ、アザゼルさん。」
アザゼル:小野坂昌也
ベルゼブブ:置鮎龍太郎
佐隈りん子:佐當友莉亜
ババア:川本成
・夏休み！オン・ステージ「パペットミュージカルすみっコぐらしとびだす絵本とひみつのコ」
＜登場キャラクター＞
しろくま
ぺんぎん？
とんかつ
ねこ
とかげ
えびふらいのしっぽ
たぴおか
ふろしき
ざっそう
にせつむり
おばけ
ひよこ？
＜キャスト＞
松本美里(人形劇団ひとみ座)
高橋奈巳(人形劇団ひとみ座)
鈴木裕子(人形劇団ひとみ座)
松本幸子(人形劇団ひとみ座)
千田阿紗子
青山祥子
江見ひかる
青山瑠里
横田剛基
池田航汰
川島夕空
新津ちせ
石田隼
声の出演
ネル:ニーコ
ルケ:寺崎裕香
構成・総合司会:川本成
構成・総合演出:小林顕作
総合プロデューサー:野上祥子