クリス・ヘムズワースが主演を務める映画『タイラー・レイク ―命の奪還―』シリーズ第3弾の企画が進行中であることがわかった。製作を務めるジョー・ルッソが認めている。

本シリーズは、裏社会の凄腕特殊工作員タイラー・レイクが世界各地を駆けめぐり、危険な任務に挑む姿を描いたアクション作品。2020年の第1作、2023年の第2作と、作品を重ねるにつれて最強の傭兵が抱える秘密も明らかになっていった。

2作目の配信開始以降、続編に関する正式発表はなされていなかったが、水面下では企画が着々と進行している模様。英では、製作のジョー・ルッソが「今は開発段階です」と進捗を明かしている。

ルッソによれば、現在は主演を務めるクリス・ヘムズワースのスケジュールも調整しているところだという。前2作でメガホンを取ったサム・ハーグレーブの復帰も認めた上で、今後の物語の可能性について語っている。

「興味深いシリーズです。彼(レイク)は非常に感情的に傷ついたキャラクターなので、彼のバックストーリーに関しても良い物語があると思います。彼の暴力との関係は、自己嫌悪と罪悪感を中心に築かれたものです。そうすることで、彼についてより多くの物語を語れるようになるんです。」

ルッソは製作時期については言及しておらず、実現がいつになるのかは現時点では定かでない。以前はも伝えられていたため、シリーズが拡大の一途を辿っていることは確かなようだ。

