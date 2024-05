『ジョン・ウィック』シリーズでおなじみキアヌ・リーブスが新たな旅に出る。自身のバイクメーカー「Arch Motorcycle Company」の共同創設者であるガード・ホリンジャーとともに、人間のクリエイティビティの起源を探るドキュメンタリーシリーズ「The Arch Project」を製作することを米が報じた。

ハリウッドでも屈指のバイク好きで知られるキアヌは、その熱量が高じて、2011年に自身のバイクメーカー「Arch Motorcycle Company」をホリンジャーとともに設立。同じく大のバイク好きで知られるノーマン・リーダスのバイク旅番組にしたこともある。ストリーミングプラットフォーム・Roku向けに動き出した本企画は、キアヌはホリンジャーとともに世界を変えた偉人たちに会い、彼らが賞賛するアイデアや功績に迫っていくコンセプトだ。

エグゼクティブプロデューサーも務めるキアヌとホリンジャーが本プロジェクトにかける意気込みは以下の通り。

「この番組を作る上での私たちのゴールは、“人間の創造力や創意工夫はどこから来るのか?”という問いに対する答えを見つけることです。創造力の鍵を開錠する助けとなる答えを見つけるべく、視聴者を刺激する物語を持つアーティストやイノベーター、クリエイターを捜し出していきます。」

キアヌは『ジョン・ウィック』シリーズの続編の製作は少し先となりそうだが、新作アクションコメディやのほか、リューべン・オストルンド監督の新作映画のも受けている。Apple Studio製作のダークコメディ映画『Outcome(原題)』ではキャメロン・ディアスやジョナ・ヒル、マット・ボマーらとのも控えており、2024年夏はバンド・Dogstarでのステージ出演も目白押し。常に引っ張りだこであるキアヌの創造力の一端も、「The Arch Project」では垣間見られるかもしれない。

Source:

The post first appeared on .