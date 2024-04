Google Podcastsが6月23日に終了!サブスクチャンネルはYouTube Musicなどに移行

Googleは24日(現地時間)、同社が提供しているポッドキャスト聴取サービス「Google Podcasts」を2024年6月23日(日)に終了すると案内しています。Google Podcastsについては昨年9月に終了を告知していましたが、今回、改めて終了日が案内され、Google Podcastsアプリ内にも終了に関するお知らせが表示されるようになっています。

なお、同社ではGoogle Podcastsでポッドキャスト番組をサブスクリプションしている場合には音楽配信サービス「YouTube Music」に移行するか、サブスクリプションしている番組のOPMLファイルをダウンロードできるので、OPMLファイルを用いて他のPodcast対応アプリに移行するように案内しています。なお、移行期間は2024年7月29日(月)までとのこと。Google PodcastsはGoogleが2015年から提供しているポッドキャスト番組を聴けるスマホなど向けアプリで、対応OSはAndroidおよびiOSのほか、パソコン(PC)などでもWebサイトから利用できるようになっており、アメリカでは2016年から音楽配信サービス「Google Play Music」でもポッドキャストをサポートしており、その後、Google Play Misucは2020年にYouTube Musicに統合されていました。そのため、アメリカではすでに2024年4月2日(火)より先行してGoogle Podcastsがサービス終了していましたが、今回、日本を含むアメリカ以外の国・地域でも6月23日にGoogle Podcastsがサービス終了となることが案内されました。なお、Google PodcastsをYouTube Misicに移行できるのはYouTube Musicが提供されている国・地域のみとなっており、韓国ではYouTube Music Premiumのメンバーのみが利用できるとのこと。<Google Podcastsの登録番組をYouTube Musicに移行する方法>(1)Google Podcastsアプリで画面上部の[登録チャンネルをエクスポートする]をクリックします。(2)[YouTube Musicにエクスポートする]で[エクスポート]をタップします。(3)YouTube Musicアプリで[移行する]をタップします。※YouTube Musicをインストールしていない場合はアプリをインストールするよう求められます。(4)開示を読んで[続行]をタップします。(5)登録チャンネルの移行には数分かかることがあります。完了すると、YouTube Musicのホーム画面に確認メッセージが表示されます。[ライブラリに移動]をタップして登録チャンネルを表示します。なお、Google Podcastsから移行したたポッドキャストの登録チャンネルはYouTubeでホストされていないため、YouTubeのコミュニティ ガイドラインに準拠していない可能性があるほか、YouTube Musicのライブラリーにポッドキャストの番組を追加する場合は『YouTube Musicでポッドキャストを探す方法』または『フィード(RSS)を使用してポッドキャストをライブラリーに追加する方法』をご覧ください。なお、ポッドキャストの番組によってはYouTube Musicで利用できない場合があるということなのでご注意ください。アプリ名:Google Podcasts価格:無料カテゴリー:音楽&オーディオ開発者:Google LLCバージョン:デバイスにより異なりますAndroid 要件:デバイスにより異なりますGoogle Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.google.android.apps.podcastsアプリ名:Google Podcasts価格:無料カテゴリー:エンターテイメント開発者:Googleバージョン:2.0.32互換性:iOS 14.0以降が必要です。iTunes Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1398000105?mt=8

記事執筆:memn0ck

