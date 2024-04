ドラマ『踊る大捜査線』、映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』など、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズの最新映画が2部作で公開されることが発表され、スーパーティザー映像第2弾が解禁された。映画『室井慎次 敗れざる者』が10月11日、『室井慎次 生き続ける者』が11月15日に公開される。1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。翌1998年に『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えの超大ヒットを記録。2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』では、興行収入173.5億円を記録し、20年以上経った今もなお、邦画実写記録の圧倒的頂点に君臨。これまでに公開した映画シリーズ6本の累計興行収入は、487億円、累計動員数3598万人を超えている。

1997年3月18日のドラマ最終話放送での「あんたは上にいろ。俺には俺の仕事がある。あんたにはあんたの仕事がある」という“青島と室井の約束”。その約束から27年の時を経て、先日3月18日に「踊るプロジェクト」再始動が発表された。エックス(旧ツイッター)では踊る大捜査線関連ワードでトレンドを席巻し、大きな話題に。そしてこのたび、ベールに包まれていた映画タイトルと公開日が解禁された。4月26日から、先んじて全国の映画館(一部劇場を除く)には映画タイトルと公開日が載ったチラシが提出されており、事前情報ナシで偶然見つけたファンの間では「映画館にチラシ発見! まさかの2作で連続公開なんて!」「映画見に来たらやたら目に入ったかっこいいチラシが室井慎次だった」「チラシが映画館に置いてあるらしいので仕事帰りに捜査しに行く!」など、話題沸騰。また、映画館には「踊る」シリーズではおなじみのスコープマークに室井慎次のシルエットがデザインされた通常バージョンのチラシと、少しデザインの異なる別バージョンのチラシ(レアバージョン)も少量設置されており、思わずファンが欲しくなるような、“踊る”ならではのサプライズが施されている。今回解禁された最新映像では、青島との約束を守るべく自らの犠牲も顧みず邁進してきた室井慎次が真剣な表情で雪景色の中に佇む姿から始まる。室井が追い続けた理想とは、信じた正義とは―。映像にはスーツを脱ぎ、秋田犬と暮らす室井の姿も…? 現場の捜査員のために粉骨し、警視庁・警察庁の権力争いに利用され、自ら逮捕されるなど波乱に満ちた警察人生だった室井に一体何があったのか…? そして、ラストには室井から想像もできなかった衝撃の一言が…。さらに、本作を彩る壮大な楽曲を、武部聡志が担当することが明らかに。これまでプロデュース:亀山千広×脚本:君塚良一×監督:本広克行というシリーズを作り上げてきたレジェンドスタッフが再集結することが発表されていたが、今回の最新映像で武部聡志が音楽を担当することが発表された。日本の音楽業界で常に第一線で活躍し、2023年興行収入1位となった映画『THE FIRST SLAM DUNK』の音楽も担当したことが記憶に新しい武部聡志。プロデュースの亀山千広とはドラマ『ビーチボーイズ』以降何度もタッグを組んでいるが、今回初めて「踊る」プロジェクトに参戦する。映画『室井慎次 敗れざる者』は10月11日、『室井慎次 生き続ける者』は11月15日に公開。