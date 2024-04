Microsoftはこのほど、「Analyzing Forest Blizzard’s custom post-compromise tool for exploiting CVE-2022-38028 to obtain credentials|Microsoft Security Blog」において、ロシア連邦軍参謀本部情報総局(лавное разведывательное управление)と関連があるとみられる脅威グループ「Forest Blizzard(別名:APT28、STRONTIUM)」がWindowsのプリントスプーラーサービスに存在する脆弱性を悪用していたと伝えた。脅威グループはこの脆弱性「CVE-2022-38028」を悪用する「GooseEgg」と呼ばれるツールを用いて特権を昇格させ、認証情報を窃取したと見られている。

Analyzing Forest Blizzard’s custom post-compromise tool for exploiting CVE-2022-38028 to obtain credentials|Microsoft Security Blog○脆弱性「CVE-2022-38028」の概要今回悪用が確認された脆弱性「CVE-2022-38028」は、2022年10月に情報公開されたWindowsプリントスプーラーに存在する特権昇格の脆弱性。この脆弱性はセキュリティアップデート(KB5018411)により、すでに修正されている(参考:「CVE-2022-38028 - Security Update Guide - Microsoft - Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability」)。○攻撃ツール「GooseEgg」の概要攻撃ツール「GooseEgg」は脆弱性を悪用して指定されたコマンドをSYSTEMアカウント権限で実行する機能を持つ。脅威グループはレジストリ情報を窃取するバッチスクリプトを生成し、このツールから実行されるようにタスクスケジューラーを構成して永続的な攻撃を実施する。レジストリー情報を窃取するバッチスクリプトを生成し、GooseEggを使用して実行するように構成する一連のコマンドの例 引用:MicrosoftMicrosoftの調査によると、脅威グループは少なくとも2020年6月から、または早ければ2019年4月からこのツールを悪用していた可能性があるとしている。主な標的はウクライナ、西ヨーロッパ、北米地域の政府機関、非政府組織、教育、運輸業界の関連組織とみられている。○GooseEggを用いた攻撃への対策MicrosoftはGooseEggを使用した攻撃を回避するため、次の緩和策の実施を推奨している。脆弱性を修正するセキュリティアップデートを適用するドメインコントローラーにプリントスプーラーサービスは必要ないためサービスを無効にする追加の対策として、以下の実践も推奨されている。エンドポイント検出応答(EDR: Endpoint Detection and Response)をブロックモードで実行する。Microsoft Defender for Endpointは悪意のある成果物(バイナリやスクリプトなど)をブロックできる「調査と修復」を完全自動モードで構成し、Microsoft Defender for Endpointがアラートに対してアクションを実行して侵害を解決できるようにする(参考:「自動調査を使用して脅威を調査して修復する | Microsoft Learn」)Microsoft Defenderおよび同等のウイルス対策製品に対応するクラウド配信保護を有効にする(参考:「クラウド保護と Microsoft Defender ウイルス対策 | Microsoft Learn」)Microsoftはこうした対策以外にもGooseEggの検出方法を解説しており、侵害された可能性のある場合はこれら検出方法の活用が推奨されている。また、調査の過程で判明したセキュリティ侵害インジケーター(IoC: Indicator of Compromise)も公開されており、必要に応じて活用することが望まれている。