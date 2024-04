7月5日(金)から全国で順次公開されるタイ発ホラー映画『フンパヨン 呪物に隠れた闇』で主演を務めたアップ・ プーンパットの来日が決定し、6月8日(土)にプレミアム上映会が開催されると発表された。

『フンパヨン 呪物に隠れた闇』 (c) Five Star Production Co., Ltd. 2023

出家した兄のティーに会うため、旅に出たタム。ドンシンタム島の寺院で、 ティーが住職を殺して消えたという噂を耳にする。 人形(フンパヨン)に妄信的な信仰を寄せる村人たち。やがて村を恐怖に陥れる奇怪な 出来事が起こっていくというタイ発「新世代の」ホラー・ムービー。主演はドラマ『Lovely Writer The Series』や『Step by Step』などに出演したアップ・プーンパットと、『The Gifted Graduation』や『Fish Upon the Sky』などに出演したプーウィン・タンサックユーン。日本でファンミーティングが開催されるなど注目を受ける若手俳優の共演作となり、日本初上映された『大阪アジアン映画祭』で好評を博した。

ブロマイド (c) Five Star Production Co., Ltd. 2023

今回キャンペーンのためにアップの来日が決定し、記念してプレミアム上映会を開催。あわせて4月30日(火)正午からはアップとプーウィンのビジュアル付き特製前売券付きブロマイドの販売も決定した。

プレミアム上映会のチケットは、5月10日(金)正午から、イープラスにて販売開始。