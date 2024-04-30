50Ëü±ß¤ò27Ç¯¤Ç1²¯±ß¤Ë Ž¢Ì¾¸Å²°¤ÎÅê»ñ²ÈŽ£¤Îµ°À×
²¬Ã«¹Ýµ¡¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°ÌÃÊÁ¡×¤ò¿ôÂ¿¤¯ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§T-Urasima / PIXTA¡Ë
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¿·NISA¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ù4·î27Æü-5·î4Æü ¹çÊ»¹æ¤ÎÂè1ÆÃ½¸¤Ï¡Ö1²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹ »ñ»º±¿ÍÑÂçÁ´¡×¤À¡£º£¤ä»ñ»º1²¯±ß¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë»ñ¶â50Ëü±ß¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¡¢27Ç¯¤Ç²¯¤ê¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿·ó¶ÈÅê»ñ²È¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÎÄ¹´üÅê»ñ²È¡×»á¡£»ñ»º1²¯±ß¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ä¡¢Åê»ñ¥Ó¥®¥Ê¡¼¤¬¿´¤¬¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¡¨¡»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
Ç¤Å·Æ²³ô¤ÇÌÙ¤±¤Æ»ñ»º¤¬¿ô²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¿Í¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤¿¡£º£¤Ç¸À¤¦¡ÖFIRE¡Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¡¦Áá´üÂà¿¦¡Ë¡×¤À¡£Åö»þ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»ä¤â¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Û¤É¤Î¤ª¶â¤¬Áá¤¯Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î1995Ç¯Ëö¤Ë¾Ú·ô¸ýºÂ¤ò³«¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÃù¤á¤¿50Ëü±ß¤Ç³ô¼°Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¡£ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤äÅì¼Ç¤Ê¤É¤À¡£
¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»ñ»ºÈ¾¸º
¨¡¨¡¤½¤Î¸å¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ1²¯±ß¤Ë¡©
5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤ËÌÃÊÁ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÆÉ¤ßÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤ÎÃÎ¼±¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢2001Ç¯9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤ÎÁ°¸å¤ËÁê¾ì¤¬°²½¡£»ñ»º¤¬¸º¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Â¼¾åÀ¤¾´»á¤¬Î¨¤¤¤ëµìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¡£
·è»»½ñ¤òºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ÈÈæ¤Ù³ô²Á¤¬³ä°Â¤ÊÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÇäµÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ¡×¤Î¼êË¡¤ò³Ø¤Ó¡¢·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
2007Ç¯¤Ë1800Ëü±ß¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿»ñ»º¤Ï2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÈ¾¸º¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ¤òÂ³¤±¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï8000Ëü±ß¤ËÅþÃ£¡£2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç2000Ëü±ß¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁê¾ì¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¡¢2Ç¯¸å¤Ë1²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¿·NISA¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
µìNISA¤Î»þÂå¤«¤éËèÇ¯¡¢Èó²ÝÀÇÅê»ñÏÈ¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½é¤Ï¹âÇÛÅö³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÇ¶â¤ÏÇÛÅö¶â¤ÎÌó20¡ó¡£Íø²ó¤ê3¡ó¤ÎÌÃÊÁ¤ò100Ëü±ßÊ¬Çã¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇÛÅö3Ëü±ß¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï1Ç¯¤Ç6000±ßÄøÅÙ¤À¡£NISAÏÈ¤Ç¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤òÁÀ¤¨¤ëÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤í¤¦¡£
Åê»ñ¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¥ê¥¹¥¯
¨¡¨¡¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤ÆÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ±ß¤ò¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±ß°Â¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤á¤Ð»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï¸º¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ê¤Å¤é¤¤¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤ËÄ¹´ü¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡ÆüËÜ³ô¤äÊÆ¹ñ³ô¤¬ÂçË½Íî¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤È¤¡¢Îã¤¨¤Ð1000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿½»Í§¾¦»ö¤Î³ô²Á¤¬È¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡£º£¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô²Á¤Ï4000±ß¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçË½Íî¤ÏÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¨¡¨¡Åê»ñ¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÄ¹´üÅê»ñ¤Ç¤Ï³Æ¼Ò¤Î·è»»½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£YouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ÆÇã¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÌÃÊÁ¤¬¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤ò¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡£
»ä¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÅê»ñ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¹¤¼ê¡§Ãæ»³ °ìµ®¡Ë
¡ÊÃæ»³ °ìµ® ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë