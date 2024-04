アッベンジャーズ!……アッセンボウ……の大興奮から、もう5年が経った。現在までの(MCU)の最高到達点『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)は、2024年4月26日をもって、日米公開5周年を迎えた。

これを記念して、スター・ロード/ピーター・クイル役のクリス・プラットは、クライマックスとなった最終決戦シーンの撮影現場での一コマをSNSに投稿。今見ても身震いするほどの超豪華キャストが一箇所に集まっている様子が見られる。

Safe to say this video isn’t illegal anymore because how has it been 5 years since Endgame was released?! Crazy looking back at that time with some of the greatest cast and crew makes me so thankful to be part of the Avengers universe!