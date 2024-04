米ソニー・ピクチャーズは、マーベル『スパイダーマン』シリーズ最新作『クレイヴン・ザ・ハンター』の米公開が三度延期となった。今回は、2024年8月30日から同年12月13日への移動だ。狩りの場を夏季から冬季へ移した。

『クレイヴン・ザ・ハンター』は、“スパイダーマン狩り”に執念を燃やすコミックの人気ヴィランを初めて実写化する作品。『ブレット・トレイン』(2022)アーロン・テイラー=ジョンソンがタイトルロールを演じる。シリーズとしては、2024年2月公開のの後続となる。

『クレイヴン・ザ・ハンター』は狩猟解禁の機が熟すのを、虎視眈々と見据えているようだ。もともと2023年1月13日の予定だったが、同年10月6日に、さらにストライキの影響で2024年8月30日にされていた。この度は3度目の延期となり、当初の予定からおよそ2年後ろ倒しとなる形だ。

日本公開日はまだアナウンスされていなかった。ファンは、日米同タイミングでの公開となるか、2025年に持ち越されるのかが気になるところだろう。

玉突き式に、ソニー・ピクチャーズは『ベスト・キッド』新作映画『Karate Kid's(原題)』の米公開を2025年5月30日に移動している。これは2010年公開のジェイデン・スミスとジャッキー・チェンによるリメイク版映画と、人気のドラマシリーズ「コブラ会」のユニバースが接続される注目作。「コブラ会」完結編となるシーズン6は2024年中にリリース予定とされるので、ドラマ終了後にこの映画がやってくることになる。

『クレイヴン・ザ・ハンター』米公開は2024年12月13日。『Karate Kid's(原題)』は2025年5月30日予定だ。

