「装甲騎兵ボトムズ」オンラインくじが登場！ キャラファイングラフやマルチデスクマットが当たる
「装甲騎兵ボトムズ」のオンラインくじが発売中だ。価格は１回770円(税込)。
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売するアルマビアンカから、オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて「装甲騎兵ボトムズ」オンラインくじが販売中だ。
一度の会計で10回分購入ごとに特典ブロマイド(全6種)の中からランダムで1枚、20回分購入ごとにランダムで5枚プレゼントされるので、ぜひチェックしよう。
【商品情報】
「装甲騎兵ボトムズ」オンラインくじ
＜販売価格＞
１回770円(税込)
＜お届け時期＞
2024年8月下旬に出荷予定
※注文状況や配送状況によって前後する場合あり。
くじ販売ページ
【景品ラインアップ】
A賞 キャラファイングラフ（全1種）
B賞 マルチデスクマット（全2種）
C賞 キーリング付き合皮キーホルダー（全2種）
D賞 アクリルバッジ（全6種）
E賞 スクエア缶バッジ（全15種）
【購入特典情報】
購入特典 ブロマイド(全6種)
一度の会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全6種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！
※画像はイメージ。実際の商品とは異なる場合あり。
※購入サイトによって特典の絵柄が異なる。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合あり。
詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページを確認。
サービス：https://amnibus.com/drawdraw
X：https://twitter.com/DRAWDRAW_info
(C)SUNRISE
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