「装甲騎兵ボトムズ」オンラインくじが登場！ キャラファイングラフやマルチデスクマットが当たる

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「装甲騎兵ボトムズ」のオンラインくじが発売中だ。価格は１回770円(税込)。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売するアルマビアンカから、オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて「装甲騎兵ボトムズ」オンラインくじが販売中だ。

一度の会計で10回分購入ごとに特典ブロマイド(全6種)の中からランダムで1枚、20回分購入ごとにランダムで5枚プレゼントされるので、ぜひチェックしよう。 

 

【商品情報】

「装甲騎兵ボトムズ」オンラインくじ

 

＜販売価格＞

１回770円(税込)

 

＜お届け時期＞

2024年8月下旬に出荷予定

※注文状況や配送状況によって前後する場合あり。

くじ販売ページ

【景品ラインアップ】

 

A賞 キャラファイングラフ（全1種）

 

 

B賞 マルチデスクマット（全2種）

 

 

C賞 キーリング付き合皮キーホルダー（全2種）

 

 

D賞 アクリルバッジ（全6種）

 

 

E賞 スクエア缶バッジ（全15種）

 

 

【購入特典情報】

 

購入特典 ブロマイド(全6種)

 

 

一度の会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全6種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！


※画像はイメージ。実際の商品とは異なる場合あり。

※購入サイトによって特典の絵柄が異なる。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合あり。

 

詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページを確認。

   

サービス：https://amnibus.com/drawdraw

X：https://twitter.com/DRAWDRAW_info

  

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