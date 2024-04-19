½÷À¹ÄÂ²¡¢·ëº§¸å¤â¿ÈÊ¬ÊÝ»ý¡¡¼«Ì±¡¢¹ÄÂ²¿ô³ÎÊÝ°Æ¤òÂç¶Ú¹ç°Õ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëº©ÃÌ²ñ¡×¡Ê²ñÄ¹¡¦ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¡Ë¤Ï19Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤ÇÂè5²ó²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¹ÄÂ²¿ô³ÎÊÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬2021Ç¯Ëö¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡½÷À¹ÄÂ²¤¬º§°ù¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¢µìµÜ²È½Ð¿È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤òÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë¡½¡½¤ÎÎ¾°Æ¤òÂç¶Ú¤ÇÎ»¾µ¤·¤¿¡£ËãÀ¸»á¤ËÂÐ±þ¤ò°ìÇ¤¤·¡¢Íè½µ¤Ë¤â½°»²Î¾±¡¤ÎµÄÄ¹¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£5·î¤ÎÂç·¿Ï¢µÙÁ°¸å¤Ë¤â½°»²ÀµÉûµÄÄ¹¤Î²¼¡¢Í¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡ÛÃÂÀ¸Æü¤ËµÜÆâÄ£¸ø³«¡Ä²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢½é¤Î¡ÖÃåÊª»Ñ¡×
¡¡¼«Ì±¤ò½ü¤¯³ÆÅÞ¤Ï´û¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´ÅÞ¤¬¤ª¤ª¤à¤ÍÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¿ÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ê22¡Ë¤é¤¬º§°ù¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ï¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Ïº§°ù¤Ë¤è¤ê¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÅ²¼¤è¤ê¼ã¤¤¼¡À¤Âå¤Î6¿Í¤Î¹ÄÂ²¤Î¤¦¤Á¡¢5¿Í¤ò½÷À¤¬Àê¤á¤ë¡£¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÃË»Ò¤Ï½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎÄ¹ÃËÍª¿Î¤µ¤Þ¡Ê17¡Ë¤À¤±¤Ç¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹ÄÂ²¿ô¤¬¸º¤ë°ìÊý¤À¡£ÂÐ½è¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½÷À¹ÄÂ²¤ÎÉ×¤È»Ò¤ò¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸«²ò¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡£¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î4ÅÞ¤¬É¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë°Æ¤âÊ»¤»¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¶¨µÄ¤Ç°ìÃ×ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¶¦»ºÅÞ¤Ï½÷À¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¡£
¡¡¢¤Ï¼«Ì±ÊÝ¼éÇÉ¤¬À©ÅÙ²½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹Ä¼¼¤ËÆþ¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ëÃË·ÏÃË»Ò¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ñ²ñ¤ÇÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·û¤Ï¡ÖÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¹ÄÂ²¿ô³ÎÊÝºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬ºòÇ¯10·î¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡Ö¡ØÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¡Ù¤¬Áá´ü¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È³ÆÅÞ¤ËµÄÏÀ¤Î²ÃÂ®¤òµá¤á¤¿¡£³Û²ìÊ¡»ÖÏº½°±¡µÄÄ¹¤âÍ¿ÌîÅÞ´´Éô¤Ë°Õ¸«½¸Ìó¤òµÞ¤°¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÅÞ´Ö¶¨µÄ¤ò5·î¤ÎÂç·¿Ï¢µÙÁ°¸å¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±óÆ£½¤Ê¿¡¢Ìî´Ö¸ýÍÛ¡Û