来週の主なマーケットイベント

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◎経済統計・イベントなど

◇４月２２日

２３：００　ユーロ・消費者信頼感（速報値）

◇４月２３日

１０：３０　日・２年物利付国債の入札
１６：１５　仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５　仏・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０　独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０　独・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００　ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０　英・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・非製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００　米・新築住宅販売件数
※日・閣議

◇４月２４日

０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
１０：３０　豪・消費者物価指数
１７：００　独・ＩＦＯ企業景況感指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・耐久財受注

◇４月２５日

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）
１４：００　日・景気動向指数（改定値）
１５：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５　仏・企業景況感指数
２１：３０　米・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
２１：３０　米・卸売在庫
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２３：００　米・住宅販売保留指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※オーストラリア，ニュージーランド市場が休場

◇４月２６日

０８：０１　英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０　日・東京都区部消費者物価指数
１０：３０　豪・四半期卸売物価指数
１５：４５　仏・消費者信頼感指数
２１：３０　米・個人所得
２１：３０　米・個人消費支出
２３：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・日銀展望レポート
※日・閣議



◎決算発表・新規上場など

○４月２２日

決算発表：ＯＢシステム<5576>
※海外企業決算発表：ベライゾン・コミュニケーションズほか

○４月２３日

決算発表：マクアケ<4479>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，リアルゲイト<5532>，アイチコーポ<6345>，ニデック<6594>，ＫＯＡ<6999>，シマノ<7309>，キヤノン電<7739>，キヤノンＭＪ<8060>，コメリ<8218>
※海外企業決算発表：ゼネラル・モーターズ，ペプシコ，テスラほか

○４月２４日

決算発表：Ｅ＆Ｃ<1775>，きんでん<1944>，不二家<2211>，高度紙<3891>，サイバトラス<4498>，中外薬<4519>，フューチャー<4722>，サイバー<4751>，高純度化<4973>，日鋳造<5609>，洋機械<6210>，日立建<6305>，トリニ工<6382>，航空電子<6807>，小野測器<6858>，ファナック<6954>，ＦＤＫ<6955>，キヤノン<7751>，信越ポリ<7970>，ジャフコＧ<8595>，日エスコン<8892>，シーユーシー<9158>，メタウォータ<9551>ほか
※東証グロース上場：レジル<176A>
※海外企業決算発表：ＩＢＭ，メタプラットフォームズ，ラムリサーチ，ボーイングほか

○４月２５日

決算発表：ヒューリック<3003>，モノタロウ<3064>，野村不ＨＤ<3231>，信越化<4063>，ゼオン<4205>，野村総研<4307>，インフォコム<4348>，シンプレクス<4373>，アステラス<4503>，第一三共<4568>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，ＡＲＥＨＤ<5857>，ディスコ<6146>，アマノ<6436>，富士電機<6504>，富士通<6702>，ルネサス<6723>，アンリツ<6754>，富士通ゼ<6755>，キーエンス<6861>，新電工<6967>，東海理化<6995>，日野自<7205>，小糸製<7276>，菱鉛筆<7976>，大和<8601>，松井証<8628>，マネックスＧ<8698>，東ガス<9531>，邦ガス<9533>ほか
※東証グロース上場：コージンバイオ<177A>
※海外企業決算発表：ダウ，ハネウェル・インターナショナル，メルク，インテル，アルファベット，マイクロソフト，キャタピラーほか

○４月２６日

決算発表：山崎パン<2212>，エムスリー<2413>，キッコマン<2801>，積水化<4204>，ＯＬＣ<4661>，ＴＯＴＯ<5332>，ガイシ<5333>，豊田織機<6201>，コマツ<6301>，住友重<6302>，日立<6501>，三菱電<6503>，ソシオネクス<6526>，マキタ<6586>，ＮＥＣ<6701>，エプソン<6724>，ＴＤＫ<6762>，アドテスト<6857>，デンソー<6902>，京セラ<6971>，村田製<6981>，日東電<6988>，アイシン<7259>，豊通商<8015>，野村ＨＤ<8604>，京成<9009>，ＡＮＡ<9202>，中部電<9502>，ＳＣＳＫ<9719>，ミスミＧ<9962>ほか
※海外企業決算発表：シェブロンほか

出所：MINKABU PRESS