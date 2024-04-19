来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇４月２２日



２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）



◇４月２３日



１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・非製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・非製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

２３：００ 米・新築住宅販売件数

※日・閣議



◇４月２４日



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・耐久財受注



◇４月２５日



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・企業景況感指数

２１：３０ 米・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

※オーストラリア，ニュージーランド市場が休場



◇４月２６日



０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

１０：３０ 豪・四半期卸売物価指数

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀展望レポート

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○４月２２日



決算発表：ＯＢシステム<5576>

※海外企業決算発表：ベライゾン・コミュニケーションズほか



○４月２３日



決算発表：マクアケ<4479>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，リアルゲイト<5532>，アイチコーポ<6345>，ニデック<6594>，ＫＯＡ<6999>，シマノ<7309>，キヤノン電<7739>，キヤノンＭＪ<8060>，コメリ<8218>

※海外企業決算発表：ゼネラル・モーターズ，ペプシコ，テスラほか



○４月２４日



決算発表：Ｅ＆Ｃ<1775>，きんでん<1944>，不二家<2211>，高度紙<3891>，サイバトラス<4498>，中外薬<4519>，フューチャー<4722>，サイバー<4751>，高純度化<4973>，日鋳造<5609>，洋機械<6210>，日立建<6305>，トリニ工<6382>，航空電子<6807>，小野測器<6858>，ファナック<6954>，ＦＤＫ<6955>，キヤノン<7751>，信越ポリ<7970>，ジャフコＧ<8595>，日エスコン<8892>，シーユーシー<9158>，メタウォータ<9551>ほか

※東証グロース上場：レジル<176A>

※海外企業決算発表：ＩＢＭ，メタプラットフォームズ，ラムリサーチ，ボーイングほか



○４月２５日



決算発表：ヒューリック<3003>，モノタロウ<3064>，野村不ＨＤ<3231>，信越化<4063>，ゼオン<4205>，野村総研<4307>，インフォコム<4348>，シンプレクス<4373>，アステラス<4503>，第一三共<4568>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，ＡＲＥＨＤ<5857>，ディスコ<6146>，アマノ<6436>，富士電機<6504>，富士通<6702>，ルネサス<6723>，アンリツ<6754>，富士通ゼ<6755>，キーエンス<6861>，新電工<6967>，東海理化<6995>，日野自<7205>，小糸製<7276>，菱鉛筆<7976>，大和<8601>，松井証<8628>，マネックスＧ<8698>，東ガス<9531>，邦ガス<9533>ほか

※東証グロース上場：コージンバイオ<177A>

※海外企業決算発表：ダウ，ハネウェル・インターナショナル，メルク，インテル，アルファベット，マイクロソフト，キャタピラーほか



○４月２６日



決算発表：山崎パン<2212>，エムスリー<2413>，キッコマン<2801>，積水化<4204>，ＯＬＣ<4661>，ＴＯＴＯ<5332>，ガイシ<5333>，豊田織機<6201>，コマツ<6301>，住友重<6302>，日立<6501>，三菱電<6503>，ソシオネクス<6526>，マキタ<6586>，ＮＥＣ<6701>，エプソン<6724>，ＴＤＫ<6762>，アドテスト<6857>，デンソー<6902>，京セラ<6971>，村田製<6981>，日東電<6988>，アイシン<7259>，豊通商<8015>，野村ＨＤ<8604>，京成<9009>，ＡＮＡ<9202>，中部電<9502>，ＳＣＳＫ<9719>，ミスミＧ<9962>ほか

※海外企業決算発表：シェブロンほか



出所：MINKABU PRESS