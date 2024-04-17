松本vs福岡 スタメン発表
[4.17 ルヴァン杯2回戦](サンアル)
※19:00開始
主審:山下良美
副審:坊薗真琴、中澤涼
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 44 野々村鷹人
DF 5 常田克人
DF 40 樋口大輝
MF 32 米原秀亮
MF 8 住田将
MF 10 菊井悠介
FW 48 藤谷壮
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
FW 23 滝裕太
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 17 山本龍平
MF 15 山本康裕
MF 20 前田陸王
MF 22 佐相壱明
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
監督
霜田正浩
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 47 橋本悠
DF 4 井上聖也
DF 44 森山公弥
DF 19 亀川諒史
MF 10 城後寿
MF 25 北島祐二
MF 14 田中達也
MF 7 金森健志
MF 28 鶴野怜樹
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 16 小田逸稀
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
MF 18 岩崎悠人
MF 30 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 88 松岡大起
FW 27 佐藤凌我
監督
長谷部茂利
※19:00開始
主審:山下良美
副審:坊薗真琴、中澤涼
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 44 野々村鷹人
DF 5 常田克人
DF 40 樋口大輝
MF 32 米原秀亮
MF 8 住田将
MF 10 菊井悠介
FW 48 藤谷壮
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
FW 23 滝裕太
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 17 山本龍平
MF 20 前田陸王
MF 22 佐相壱明
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
監督
霜田正浩
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 47 橋本悠
DF 4 井上聖也
DF 44 森山公弥
DF 19 亀川諒史
MF 10 城後寿
MF 25 北島祐二
MF 14 田中達也
MF 7 金森健志
MF 28 鶴野怜樹
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 16 小田逸稀
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
MF 18 岩崎悠人
MF 30 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 88 松岡大起
FW 27 佐藤凌我
監督
長谷部茂利