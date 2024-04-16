【写真＆動画一覧】U-23日本代表がパリ五輪出場を懸けて『U-23アジアカップ』に参戦！ カタールでのトレーニングに密着
カタールで開催される『U-23アジアカップカタール2024』に臨むU-23日本代表。『サッカーダイジェストWEB』、『サッカーダイジェストTV』では、カタール・ドーハでトレーニングを行なうU-23日本代表を追った、練習のフォトギャラリー・動画を日々公開している。
U-23日本代表のトレーニングに密着した写真・動画は以下の通りだ。
U-23日本代表メンバー一覧
https://www.soccerdigestweb.com/topics_detail9/id=150360&repeatCnt=1
U-23日本代表ポートレート
【４月13日トレーニング】
トレーニングギャラリー
トレーニング後オフザピッチまとめ
トレーニング動画
【４月14日トレーニング】
トレーニングギャラリー
トレーニング後オフザピッチまとめ
トレーニング動画
大会は４月15日に開幕。日本は16日に中国、19日にUAE、22日に韓国と対戦する。パリ行きの切符を懸けた戦いに臨むメンバーは以下のとおり。
【GK】
１小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
12野澤大志ブランドン（FC東京）
23山田大樹（鹿島アントラーズ）
【DF】
２半田 陸（ガンバ大阪）
３西尾隆矢（セレッソ大阪）
４関根大輝（柏レイソル）
５木村誠二（サガン鳥栖）
15鈴木海音（ジュビロ磐田）
16内野貴史（デュッセルドルフ）
21大畑歩夢（浦和レッズ）
22高井幸大（川崎フロンターレ）
【MF】
６川粼颯太（京都サンガF.C.）
７山本理仁（シント＝トロイデン）
８藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン）
10佐藤恵允（ブレーメン）
11山田楓喜（東京ヴェルディ）
14田中 聡（湘南ベルマーレ）
17松木玖生（FC東京）
20平河 悠（FC町田ゼルビア）
【FW】
９藤尾翔太（FC町田ゼルビア）
13荒木遼太郎（FC東京）
18内野航太郎（筑波大）
19細谷真大（柏レイソル）
U-23日本代表のトレーニングに密着した写真・動画は以下の通りだ。
U-23日本代表メンバー一覧
https://www.soccerdigestweb.com/topics_detail9/id=150360&repeatCnt=1
U-23日本代表ポートレート
トレーニングギャラリー
トレーニング後オフザピッチまとめ
トレーニング動画
【４月14日トレーニング】
トレーニングギャラリー
トレーニング後オフザピッチまとめ
トレーニング動画
大会は４月15日に開幕。日本は16日に中国、19日にUAE、22日に韓国と対戦する。パリ行きの切符を懸けた戦いに臨むメンバーは以下のとおり。
【GK】
１小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
12野澤大志ブランドン（FC東京）
23山田大樹（鹿島アントラーズ）
【DF】
２半田 陸（ガンバ大阪）
３西尾隆矢（セレッソ大阪）
４関根大輝（柏レイソル）
５木村誠二（サガン鳥栖）
15鈴木海音（ジュビロ磐田）
16内野貴史（デュッセルドルフ）
21大畑歩夢（浦和レッズ）
22高井幸大（川崎フロンターレ）
【MF】
６川粼颯太（京都サンガF.C.）
７山本理仁（シント＝トロイデン）
８藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン）
10佐藤恵允（ブレーメン）
11山田楓喜（東京ヴェルディ）
14田中 聡（湘南ベルマーレ）
17松木玖生（FC東京）
20平河 悠（FC町田ゼルビア）
【FW】
９藤尾翔太（FC町田ゼルビア）
13荒木遼太郎（FC東京）
18内野航太郎（筑波大）
19細谷真大（柏レイソル）