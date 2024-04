オンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)のオフィシャルバンド・THE PRIMALSが、9月21日(土)・2日(日)の2日間、横浜アリーナにて単独公演<THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn>を開催することが決定した。単独公演としては、2022年に幕張メッセイベントホールで開催した<THE PRIMALS Live in Japan - Beyond the Shadow>以来。横浜アリーナは、単独公演では過去最大規模での開催となる。チケットなどの詳細は、5月中旬に発表予定。

<THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn>

開催日:2024年9月21日(土)、22日(日)

会場:横浜アリーナ

※チケットなどの詳細は、5月中旬に発表予定

また、本公演の特設サイトでは、今年結成10周年を迎えるTHE PRIMALSの10周年記念ロゴやコンサートロゴ、新しいアーティスト写真が公開されている。(c) SQUARE ENIX