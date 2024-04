最大28〜40％OFFのお得な価格に！Liberte 小型ボイスレコーダー「TileRec2.0」先行キャンペーン

「Liberte」はシリーズ累計1億突破・世界で支持される小型ボイスレコーダー「TileRec2.0」の正規代理店です。

日本初上陸を記念した先行キャンペーンを4月12日より、クラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGにて実施します。

Liberte 小型ボイスレコーダー「TileRec2.0」先行キャンペーン

日本初上陸・世界最小級ボイスレコーダー「TileRec2.0」

重要情報が飛び交うビジネスシーンにおいて、もれなく確実に記録するためのボイスレコーダー「TileRec2.0(タイルレック2.0)」です。

かさばらず記録可能、最大30時間連続稼働、会議・インタビュー・忘れたくない情報の記録から自動文字起こしまで対応!

多くのビジネスマンの中で密かに話題になっていました。

今回、クラウドファンディングで約1,500万円の支援を集めた第1弾モデルが大幅に改良され、最新型モデル「TileRec2.0」が日本初上陸となります。

2024年4月12日より、日本初上陸を記念した先行キャンペーンとして数量限定の割引特典が実施されています。

28%〜最大40%OFFで手にできる最初で最後のお得なキャンペーンです。

商品特徴

1. 最小級×最薄級×最軽量級。

30時間連続録音&最大1,100時間のデータ保存。

2. ポケットや財布の中でも録音可能。

相手に気を遣わせず、目立たず、でも確実に。

3. 無音部分は自動でカット。

データを自動生成&文字起こし対応なのでラクラク管理

4月12日(金)より28%〜最大40%OFFの先行キャンペーンを開始

今回の日本初上陸を記念し、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、先行キャンペーンが開催されます。

28〜40%OFFのキャンペーンとなります。

※数量限定・先着順

