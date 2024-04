ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、たっぷりとあしらわれたフリルでお姫様気分になれる「ティンカー・ベル」デザインの「掛け布団カバー」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー『ピーター・パン』掛け布団カバー「ティンカー・ベル」

© Disney

タイプと価格:【シングル】10,990円(税込)、【セミダブル】12,980円(税込)、【ダブル】13,990円(税込)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインの掛け布団カバー。

落ち着いた色合いの草花と「ティンカー・ベル」の絵羽柄の掛け布団カバーで、ボリュームのあるフリルがかわいらしいデザインです☆

© Disney

肌側はフリル部分と同じ、グリーン地に蔦と「ティンカー・ベル」の総柄。

表側も肌側も「ティンカー・ベル」はシルエットで表現されています。

© Disney

綿素材で肌ざわりもよく、オールシーズン快適。

朝までぐっすりと眠ることができます。

色味もかわいく、お部屋の中がパッと明るくなりそうな寝具。

たっぷりとあしらわれたフリルでお姫様気分になれる「掛け布団カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

