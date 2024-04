【実食レポ】九州産醤油や北海道産山わさびでマイルドな辛さに！モスバーガー「NACK5✕MOS✕KEYTALK コラボ スパイシーホットチキンバーガー」

モスバーガーでは、2024年4月20日(土)から、関東モスバーガー471店舗(一部店舗除く)限定で「ホットチキンバーガー」を発売!

FM NACK5で放送中の4人組ロックバンドKEYTALKによるラジオ番組「MOSラジNACK5店」(毎週土曜日 11:00〜11:10)と共同開発したハンバーガー。

初めて九州産の甘い醤油や北海道産の山わさびを使用し、日本の風味が感じられるマイルドな「ホットチキンバーガー」に仕上がっています☆

モスバーガー「NACK5✕MOS✕KEYTALK コラボ」

販売店舗:東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城のモスバーガー471店舗(一部店舗除く)

販売期間:2024年4月20日(土)から数量限定 ※なくなり次第終了

関東のモスバーガーに、これまでにない「ホットチキンバーガー」が登場!

レタスのボリュームを増やし、2種類のトマトを使用したソースでサッパリ感を高めた春の爽快な気分が感じられる新メニューです。

NACK5✕MOS✕KEYTALK コラボ ホットチキンバーガー

価格:520円

鶏むね肉のチキンフライに細切りのレタスを乗せ、ピリ辛のホットソースと輪切りトマトを合わせたハンバーガー。

ホットソースは、トマトの甘みや旨み、酸味を生かしたトマトソースをベースに九州で製造された醤油などでコクを加え、北海道産山わさび※とハラペーニョのパウダーでほどよい辛みを加えています。

また、「野菜をたくさん入れたい!」という KEYTALK メンバーの要望から、以前の商品よりレタスのボリュームを増量。

「子どもでも楽しめる商品を」というリスナーの要望を取り入れた、食べやすい辛さで食欲をそそるホットソースと、さっぱりとした鶏むね肉、たっぷりのレタスで食べ応えのある商品に仕上げてあります。

※西洋わさびは北海道では「山わさび」と呼ばれます。

NACK5✕MOS✕KEYTALK コラボ スパイシーホットチキンバーガー

価格:560円

「ホットチキンバーガー」にハラペーニョを追加したハンバーガー。

より刺激的な味わいが楽しめます。

スパイシーなソースは、セットのポテトとも好相性です。

ロックバンド「KEYTALK」(キートーク)が商品開発を支援

「MOSラジNACK5 店」は、2023年7月より毎週土曜日の午前11時から放送しているラジオ番組。

フェスなど数々の音楽シーンでも活躍している「KEYTALK」をメインパーソナリティーに迎え、“楽しい”をスローガンにさまざまなトークを繰り広げています。

今回は「MOSラジMACK5店」とのコラボ商品の第二弾として、KEYTALK メンバーと番組リスナーの声を取り入れた関東エリア限定のハンバーガーを販売。

「KEYTALK といえば筋肉!」というリスナーの声から、過去の人気商品で復活要望が多かった、鶏むね肉の「ホットチキンバーガー」をベースに、「子供でも楽しめる商品にして欲しい」「野菜がたっぷり食べられるハンバーガーに仕上げて欲しい」など、番組内で生まれたアイデアやリスナーから寄せられた要望を取り入れて、アレンジを加えてリニューアルしました。

KEYTALK メンバーの寺中友将さんの出身地である九州で製造された甘い醤油や、八木優掛さんの北海道ライブの思い出の味、北海道産の山わさびを使用するなどKEYTALK メンバーのなじみ深い食材を使用。

従来のホットチキンバーガーに“和テイスト”が加わった新しいハンバーガーに仕上げています。

KEYTALKの寺中友将さんは「出身が熊本県なので、九州醤油は上京してもお取り寄せをして使う程好きな食材です。大好きな鶏むね肉と一緒に使っていただきました」

八木優樹さんは「山わさびを手に入れるのがとても大変だったと聞いています。どこでも味わえない旨みがあって最高です。」とコメントしてくださいました。

九州産の醤油や北海道産山わさびでマイルドな辛さになった関東地方限定ハンバーガー。

