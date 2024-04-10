スマホ周辺機器がアイアンマンだとなんだか強そうだ
強そうだし充電・転送時間も速そうに見える！
スマホ用ケースなど、キャラクターがモチーフになった周辺機器は星の数ほどあります。
でもやっぱり、電子機器と好相性なキャラってあると思うんですよね。
アイアンマン×スマホ周辺機器
それを裏付けるのが、『アイアンマン』やマーベルをモチーフにしたBelkinの「マーベルデザインシリーズ」。7つ道具はどれも集めてしまいたくなります。
iPhone 15 Pro Max用ケースは、黒字に金色のラインアートが基板のようで美しく、Magsafeでくっつく5,000mAhのモバイルバッテリーはスタンド付きで、今にも手のひらからリパルサーレイを撃たんとするポーズが描かれています。
USB-C×2ポートのPD充電器は、シンプルなイラストなのがよき。マーベルのロゴが入ったUSB-C to USB-Cケーブルで接続し、もし車の運転をするならエアコン吹き出し口に取り付ける車載充電器はアベンジャーズのロゴでキマりです。
USB-C接続する7-in-1USBハブは赤メタル地で、アイアンマンとスパイダーマンもあります。
イメージが持つ力
アイアンマン自体が電子機器の塊ですし、やっぱスターク・インダストリーズが軍事技術開発企業だったイメージだからか、アイアンマンが描かれていると機能がパワフルになりそうですよね。
これらはディズニー創立100周年を記念した限定モデルなので、急いでポチらないとです。
3点ボックスセットもある
コストコでは充電器、モバイルバッテリー、ケーブうの3点ボックスセットが9,980円で数量限定発売されています。ちょうどこの3つが欲しかった人は買いですね。
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Source: Amazon ,COSTOCO, Belkin
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