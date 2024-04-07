[4.7 J1第7節](国立)

※17:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 32 土肥幹太

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

DF 49 バングーナガンデ佳史扶

DF 99 白井康介

MF 7 松木玖生

MF 8 高宇洋

MF 33 俵積田晃太

MF 37 小泉慶

MF 39 仲川輝人

FW 38 安斎颯馬

控え

GK 13 波多野豪

DF 3 森重真人

DF 43 徳元悠平

MF 17 寺山翼

MF 22 遠藤渓太

MF 40 原川力

MF 70 ジャジャ・シルバ

監督

ピーター・クラモフスキー

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 2 安西幸輝

DF 5 関川郁万

DF 32 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 13 知念慶

MF 14 樋口雄太

MF 25 佐野海舟

MF 33 仲間隼斗

FW 7 アレクサンダル・チャヴリッチ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 31 山田大樹

DF 16 須貝英大

MF 8 土居聖真

MF 15 藤井智也

MF 27 松村優太

MF 77 ギリェルメ・パレジ

FW 4 R. Milosavljević

監督

ランコ・ポポヴィッチ