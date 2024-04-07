FC東京vs鹿島 スタメン発表
[4.7 J1第7節](国立)
※17:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
DF 99 白井康介
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 38 安斎颯馬
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 43 徳元悠平
MF 17 寺山翼
MF 22 遠藤渓太
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
監督
ピーター・クラモフスキー
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 32 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 25 佐野海舟
MF 33 仲間隼斗
FW 7 アレクサンダル・チャヴリッチ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 31 山田大樹
DF 16 須貝英大
MF 8 土居聖真
MF 15 藤井智也
MF 27 松村優太
MF 77 ギリェルメ・パレジ
FW 4 R. Milosavljević
監督
ランコ・ポポヴィッチ
※17:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
DF 99 白井康介
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 38 安斎颯馬
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 43 徳元悠平
MF 17 寺山翼
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
監督
ピーター・クラモフスキー
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 32 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 25 佐野海舟
MF 33 仲間隼斗
FW 7 アレクサンダル・チャヴリッチ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 31 山田大樹
DF 16 須貝英大
MF 8 土居聖真
MF 15 藤井智也
MF 27 松村優太
MF 77 ギリェルメ・パレジ
FW 4 R. Milosavljević
監督
ランコ・ポポヴィッチ