°æ²¬°ìæÆ¡¡¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥ÀÀï¾ÃÌÇ¡¡¥¸¥à´Ø·¸¼Ô¡Ö¤ª¶â¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²áµîºÇ¹â¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£µ¡á»ÖÀ®¡Ë¤Î½êÂ°¥¸¥à´Ø·¸¼Ô¤¬£³Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°æ²¬¤¬Ä¹Ç¯Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡Ê£³£³¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬¾ÃÌÇ¤·¡¢¼¡Àï¤ÏÁê¼ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°æ²¬¿Ø±Ä¤Ï¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¿Ø±Ä¤È¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¤¬£É£Â£Æ¡¦£×£Â£Ï¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê£²£´¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È£¶·î¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¾ò·ï¡£¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¤Î²áµîºÇ¹â¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¤Ê¤È¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¤â¥í¥É¥ê¥²¥¹¤â°æ²¬¤ÈÂÐÀï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â°æ²¬¤È¤ä¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£°æ²¬¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤Î¼¡Àï¤Ï²Æ¤´¤í¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¿Ø±Ä¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÊý¸þÀ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£