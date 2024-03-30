C大阪vs湘南 スタメン発表
[3.30 J1第5節](ヨドコウ)
※16:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 毎熊晟矢
DF 6 登里享平
DF 14 舩木翔
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 55 ヴィトール・ブエノ
FW 9 レオ・セアラ
FW 27 カピシャーバ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 31 清水圭介
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
MF 7 上門知樹
MF 19 為田大貴
FW 35 渡邉りょう
FW 38 北野颯太
監督
小菊昭雄
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 2 杉岡大暉
DF 22 大岩一貴
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 5 田中聡
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 3 畑大雅
DF 8 大野和成
MF 7 阿部浩之
MF 15 奥野耕平
MF 19 福田翔生
MF 88 小野瀬康介
監督
山口智
※16:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 毎熊晟矢
DF 6 登里享平
DF 14 舩木翔
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 55 ヴィトール・ブエノ
FW 9 レオ・セアラ
FW 27 カピシャーバ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 31 清水圭介
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
MF 19 為田大貴
FW 35 渡邉りょう
FW 38 北野颯太
監督
小菊昭雄
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 2 杉岡大暉
DF 22 大岩一貴
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 5 田中聡
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 3 畑大雅
DF 8 大野和成
MF 7 阿部浩之
MF 15 奥野耕平
MF 19 福田翔生
MF 88 小野瀬康介
監督
山口智