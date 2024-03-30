[3.30 J1第5節](埼玉)

※15:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 2 酒井宏樹

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 13 渡邊凌磨

DF 20 佐藤瑶大

MF 3 伊藤敦樹

MF 6 岩尾憲

MF 11 サミュエル・グスタフソン

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 21 大久保智明

FW 38 前田直輝

控え

GK 16 牲川歩見

DF 4 石原広教

DF 66 大畑歩夢

MF 8 小泉佳穂

MF 10 中島翔哉

MF 24 松尾佑介

FW 30 興梠慎三

監督

ペア・マティアス・ヘグモ

[アビスパ福岡]

先発

GK 1 永石拓海

DF 3 奈良竜樹

DF 5 宮大樹

DF 37 田代雅也

MF 2 湯澤聖人

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 18 岩崎悠人

MF 29 前嶋洋太

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 31 村上昌謙

DF 4 井上聖也

DF 16 小田逸稀

MF 7 金森健志

MF 30 重見柾斗

FW 17 ウェリントン

FW 28 鶴野怜樹

監督

長谷部茂利