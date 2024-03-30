浦和vs福岡 スタメン発表
[3.30 J1第5節](埼玉)
※15:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 酒井宏樹
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 20 佐藤瑶大
MF 3 伊藤敦樹
MF 6 岩尾憲
MF 11 サミュエル・グスタフソン
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 21 大久保智明
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 66 大畑歩夢
MF 8 小泉佳穂
MF 10 中島翔哉
MF 24 松尾佑介
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 奈良竜樹
DF 5 宮大樹
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 16 小田逸稀
MF 7 金森健志
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利
※15:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 酒井宏樹
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 20 佐藤瑶大
MF 3 伊藤敦樹
MF 6 岩尾憲
MF 11 サミュエル・グスタフソン
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 21 大久保智明
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 66 大畑歩夢
MF 8 小泉佳穂
MF 24 松尾佑介
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 奈良竜樹
DF 5 宮大樹
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 16 小田逸稀
MF 7 金森健志
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利