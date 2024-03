「iF DESIGN AWARD 2024」最高賞受賞！ドリーム『KURA SEAT HB』

ドリームは、《暮らしも身体もここちよく》を提唱する&MEDICALの姿勢サポートシート『KURA SEAT HB』が、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2024(iFデザインアワード2024)」において最高賞の金賞を受賞したことを発表しました。

あわせて電動ソファベンチ『BARS』、バランスボール『MALLOW』の2商品が「iF DESIGN AWARD 2024」を受賞しました。

ドリーム『KURA SEAT HB』

金賞(iF GOLD AWARD)受賞について

今回金賞を受賞した姿勢サポートシート『KURA SEAT HB(クラシート ハイバック)』は、「リモートワーク時代に重宝するサポートシート。

洗練された素材を使用して鞍のエレガントな曲線形をつくり、背筋がまっすぐ伸びた姿勢を保つ。

床やベンチなど、どこに置いても快適に座れる柔軟さがあり、優れた人間工学と美しい仕上がりがデザインアイコンを作り上げている」と審査員から高く評価されました。

KURA SEAT HB/13,800円(税込)

BARS

「iF DESIGN AWARD 2024」を受賞した電動ソファベンチ『BARS(バース)』は、ベンチから寝椅子、ラウンジチェアへとワンタッチでスムーズに変化。

仕事、リラックス、仮眠など生活シーンに合わせて形を変えながら多様な使い方ができます。

BARS/242,000円(税込)

MALLOW

オーバル型バランスボール『MALLOW(マロウ)』シリーズは、スリムで場所をとらず、低重心設計で自立する安定感があるのでワークチェアやスツールとしても活躍します。

特許庁意匠登録第1740755号。

MALLOW Knit/22,000円(税込) MALLOW MINI Knit/19,900円(税込)

今後も&MEDICALは、暮らしと身体にここちよいデザインを追求し、健康的なライフスタイルをサポートしていきます。

iF DESIGN AWARDとは

iFデザインアワードは、ドイツのiF International Forum Designにより1954年に設立され、優れたデザインの証として国際的に認知されているデザイン賞です。

「Differentiation」「Form」「Function」「Idea」「Impact」を基準に厳正に審査されます。

2024年は、世界72か国から約10,800件の応募が寄せられ、最高賞である金賞(iF GOLD AWARD)に選ばれたのはわずか75件(0.7%)です。

『KURA SEAT HB』金賞受賞ページ

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/medical-kuraseat-hb/632222

『BARS』受賞ページ

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/medical-bars/632244

『MALLOW』受賞ページ

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/medical-mallow/632241

