U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª¡¡¥Þ¥êÀï¤«¤é10Ì¾ÊÑ¹¹¡Ä¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡¢º´Æ£·Ã°ô¤éÀèÈ¯
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï25Æü¡¢U¡Ý23¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤àU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤ëAFC U¡Ý23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2024¤Ø¸þ¤±¤Æ¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡£4·î15Æü¤ÎÆ±Âç²ñ³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢º£·î¤ÏU¡Ý23¥Þ¥êÂåÉ½¡¢U¡Ý23¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤È¤¤¤¦´û¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤Î2Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥êÀï¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Î½éÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ëÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Þ¥êÀï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò10Ì¾ÊÑ¹¹¡£Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡Ê¶¦¤ËFCÅìµþ¡Ë¤¬ÃæÈ×¤ËÊÂ¤Ó¡¢ºÇÁ°Îó¤Ë¤ÏÀ÷ÌîÍ£·î¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë¤¬Æþ¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ç¡Ö10ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¦º´Æ£·Ã°ô¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¤âÀèÈ¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤¢¤È19»þ15Ê¬¤Ë¡ØËÌ¶å½£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTBS·ÏÎó¤Ë¤ÆÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ØTVer¡Ù¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§GK
23 ¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
¢§DF
4 ´Øº¬Âçµ±¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
25 ÎëÌÚ³¤²»¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
5 ÇÏ¾ìÀ²Ìé¡ÊËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ë
17 ÂçÈªÊâÌ´¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
¢§MF
8 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
16 ¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡ÊFCÅìµþ¡Ë
13 ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¢§FW
19 »³ÅÄÉö´î¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
18 À÷ÌîÍ£·î¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
10 º´Æ£·Ã°ô¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¢¦GK
1 Æ£ÅÄÏÂµ±¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
12 Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¢¦DF
22 ÆâÌîµ®»Ë¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
3 À¾ÈøÎ´Ìð¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
21 ¥Ð¥ó¥°¡¼¥Ê¥¬¥ó¥Ç²Â»ËÉÞ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
2 È¾ÅÄÎ¦¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
26 ¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¢¦MF
20 Ê¿²ÏÍª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
6 Àîùõñ¥ÂÀ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
7 »³ËÜÍý¿Î¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
24 ¾®¸«ÍÎÂÀ¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
15 ÅÄÃæÁï¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¢¦FW
9 Æ£ÈøæÆÂÀ¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
11 ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
14 ¿¢ÃæÄ«Æü¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¤«¤«¤ëAFC U¡Ý23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2024¤Ø¸þ¤±¤Æ¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡£4·î15Æü¤ÎÆ±Âç²ñ³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢º£·î¤ÏU¡Ý23¥Þ¥êÂåÉ½¡¢U¡Ý23¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤È¤¤¤¦´û¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤Î2Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥êÀï¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Î½éÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤¢¤È19»þ15Ê¬¤Ë¡ØËÌ¶å½£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTBS·ÏÎó¤Ë¤ÆÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ØTVer¡Ù¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼
¢§GK
23 ¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
¢§DF
4 ´Øº¬Âçµ±¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
25 ÎëÌÚ³¤²»¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
5 ÇÏ¾ìÀ²Ìé¡ÊËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ë
17 ÂçÈªÊâÌ´¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
¢§MF
8 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
16 ¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡ÊFCÅìµþ¡Ë
13 ¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¢§FW
19 »³ÅÄÉö´î¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
18 À÷ÌîÍ£·î¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
10 º´Æ£·Ã°ô¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
◻︎¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¦GK
1 Æ£ÅÄÏÂµ±¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
12 Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¢¦DF
22 ÆâÌîµ®»Ë¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
3 À¾ÈøÎ´Ìð¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
21 ¥Ð¥ó¥°¡¼¥Ê¥¬¥ó¥Ç²Â»ËÉÞ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
2 È¾ÅÄÎ¦¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
26 ¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¢¦MF
20 Ê¿²ÏÍª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
6 Àîùõñ¥ÂÀ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
7 »³ËÜÍý¿Î¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
24 ¾®¸«ÍÎÂÀ¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
15 ÅÄÃæÁï¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¢¦FW
9 Æ£ÈøæÆÂÀ¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
11 ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
14 ¿¢ÃæÄ«Æü¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë