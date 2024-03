サーティワンは、2024年4月1日(月)から『名探偵コナン』とのコラボキャンペーンを初開催!

主人公の「江戸川コナン」をはじめ、新作映画『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』に登場する「怪盗キッド」や「服部平次」など、人気のキャラクターたちが大集合。

初のコラボフレーバーやダブルカップ、サンデーなど、スペシャルなフレーバーやメニューが豊富なラインナップで販売されます☆

開催期間:2024年4月1日(月)〜5月8日(水)

サーティワン アイスクリームは、2024年4月1日(月)から5月8日(水)まで、幅広い世代に愛される人気作品『名探偵コナン』との初コラボキャンペーンを開催!

2024年で連載30周年を迎え、4月12日(金)からは劇場版最新作『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』が公開されます。

今回のコラボレーションでは、主人公の「江戸川コナン」をはじめ、新作映画に登場する「怪盗キッド」や「服部平次」など、人気のキャラクターたちがサーティワンに大集合。

初のコラボフレーバーやダブルカップ、サンデーなど、スペシャルなアイスクリームなどがたくさんラインナップされています。

「江戸川コナン」たちと一緒においしく楽しく盛り上がれるキャンペーンです☆

江戸川コナンのヨーグベリーアイス

参考価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

サーティワン初の「江戸川コナン」をイメージしたコラボフレーバーが登場!

「江戸川コナン」が身に着けている青のジャケットと白いシャツ、赤い蝶ネクタイ型変声機をアイスクリームで表現しています。

青はブルーベリー風味ソルベ、白はヨーグルト風味アイスクリームで、お子さんも食べやすい甘酸っぱくてさっぱりした味わいです。

さらに、蝶ネクタイ型変声機をイメージした、パチパチ弾けるレッドポップロックキャンディが入っているので、食感も楽しめます。

※一部店舗では価格が異なります

名探偵コナンダブルカップ

参考価格:スモールダブル 510円(税込)/レギュラーダブル 760円(税込)

「名探偵コナン」のスペシャルデザインのダブルカップも登場。

カップのデザインは「ライバル同士の江戸川コナンと怪盗キッド」

「工藤新一・毛利蘭/服部平次・遠山和葉のペア」

「人気のキャラクター達のアイコン」カップの全3種類。

コラボキャンペーン限定のオリジナルデザインなので全種類集めたくなること間違いなしです!

※好きなアイスクリーム(スモール・レギュラー)を2個選べます

江戸川コナンコラボフレーバーステッカー

配布期間:2024年4月1日(月)〜

さらに「名探偵コナンダブルカップ」を購入された方を対象にした、ステッカープレゼントキャンペーンを実施。

全国50万名に「江戸川コナンコラボフレーバーステッカー」をプレゼント!

※なくなり次第終了

怪盗キッドのジュエルサンデー

参考価格:1,150円(税込)

好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、「怪盗キッド」をイメージした白いホイップ、チョコレートコポーやチョコレートソースをトッピング。

仕上げにキラキラした宝石のようなアラザンを散りばめた「怪盗キッドのジュエルサンデー」です。

「怪盗キッド」のアイコンがデザインされたトランプチョコレートや、宝石柄のアイシングビスケットも飾り、「怪盗キッド」の魅力が詰まったサンデーに仕上げられています。

「怪盗キッド」がデザインされたブルーのカップもかっこいい!

さらに「怪盗キッドのジュエルサンデー」には、オリジナルのアクリルフィギュアコースターも付属します。

※好きなスモールサイズのアイスクリームを2個選べます

参考価格:スモールサイズ 9個 3,280円(税込)/レギュラーサイズ 9個 4,180円(税込)

好きなアイスクリームを9個選んで、オリジナルデザインのカップとボックスでテイクアウトできる「名探偵コナンアイスクリームセット(9個入)」

ボックスの天面には、インパクト抜群な『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』のキービジュアルをプリント。

側面は映画のワンシーンがデザインされていて、映画の世界を思い出しながらお家でもアイスクリームを楽しめます。

さらに、アイスクリームや蝶ネクタイ型変声機、「怪盗キッド」の格好をした「江戸川コナン」がかわいくデザインされたトートバッグ付き!

A4サイズで日常使いにも便利な、数量限定のトートバッグです。

※好きなアイスクリーム(スモール・レギュラー)を9個選べます

31Club 会員限定「名探偵コナンキャンペーン」

キャンペーン期間:2024年4月1日(月)〜4月26日(金)

対象商品購入期間:2024年4月1日(月)〜4月25日(木)

「名探偵コナンダブルカップ」購入の31Club会員限定で、『名探偵コナンコラボデザインのサーティワンeGift500円分』を毎日100名、合計2,500名にプレゼント!

さらに、「名探偵コナン」コラボ商品の購入個数に応じてアプリ内にスタンプが貯まっていき、オリジナル待ち受け画像やサーティワンのクーポンなどが必ずもらえます。

「江戸川コナン」をはじめ『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』に登場するキャラクターをイメージしたコラボフレーバーやダブルカップなどが登場。

2024年4月1日(月)から開催される、サーティワン『名探偵コナン』コラボキャンペーンの紹介でした☆

©2024 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

