相模原vs琉球 スタメン発表
[3.17 J3第4節](ギオンス)
※14:00開始
主審:Yoshito Nakagawa
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 7 金城ジャスティン俊樹
DF 25 田中陸
MF 5 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 15 前田泰良
MF 27 西山拓実
FW 13 吉武莉央
FW 96 ブルーノ・サントス
控え
GK 23 川島康暉
DF 2 加藤大育
MF 22 福井和樹
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
MF 40 長谷川雄志
MF 47 岩上祐三
FW 39 瀬沼優司
監督
戸田和幸
[FC琉球]
先発
GK 1 六反勇治
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 17 増谷幸祐
MF 6 岡澤昂星
MF 18 平松昇
MF 19 高安孝幸
MF 24 佐藤祐太
MF 55 幸喜祐心
FW 7 白井陽斗
FW 89 高木大輔
控え
GK 35 東ジョン
DF 22 上原牧人
DF 23 山内舟征
MF 5 武沢一翔
MF 32 小川優介
FW 11 石井快征
FW 39 庵原篤人
監督
金鍾成
※14:00開始
主審:Yoshito Nakagawa
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 7 金城ジャスティン俊樹
DF 25 田中陸
MF 5 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 15 前田泰良
MF 27 西山拓実
FW 13 吉武莉央
FW 96 ブルーノ・サントス
控え
GK 23 川島康暉
DF 2 加藤大育
MF 22 福井和樹
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
MF 47 岩上祐三
FW 39 瀬沼優司
監督
戸田和幸
[FC琉球]
先発
GK 1 六反勇治
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 17 増谷幸祐
MF 6 岡澤昂星
MF 18 平松昇
MF 19 高安孝幸
MF 24 佐藤祐太
MF 55 幸喜祐心
FW 7 白井陽斗
FW 89 高木大輔
控え
GK 35 東ジョン
DF 22 上原牧人
DF 23 山内舟征
MF 5 武沢一翔
MF 32 小川優介
FW 11 石井快征
FW 39 庵原篤人
監督
金鍾成