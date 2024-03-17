[3.17 J3第4節](ギオンス)

※14:00開始

主審:Yoshito Nakagawa

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 4 山下諒時

DF 7 金城ジャスティン俊樹

DF 25 田中陸

MF 5 綿引康

MF 6 徳永裕大

MF 8 橋本陸

MF 15 前田泰良

MF 27 西山拓実

FW 13 吉武莉央

FW 96 ブルーノ・サントス

控え

GK 23 川島康暉

DF 2 加藤大育

MF 22 福井和樹

MF 28 ファブリシオ・バイアーノ

MF 40 長谷川雄志

MF 47 岩上祐三

FW 39 瀬沼優司

監督

戸田和幸

[FC琉球]

先発

GK 1 六反勇治

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

DF 17 増谷幸祐

MF 6 岡澤昂星

MF 18 平松昇

MF 19 高安孝幸

MF 24 佐藤祐太

MF 55 幸喜祐心

FW 7 白井陽斗

FW 89 高木大輔

控え

GK 35 東ジョン

DF 22 上原牧人

DF 23 山内舟征

MF 5 武沢一翔

MF 32 小川優介

FW 11 石井快征

FW 39 庵原篤人

監督

金鍾成