キャリア38年のベテランである中居正広(51)がテレビ界で注目を集めている。ダウンタウン・松本人志(60)とダブルMCを務めていたトークバラエティー「まつもtoなかい」(フジテレビ系、現「だれかtoなかい」)のオープニングで展開する“漫談”に端を発して、俳優復帰を望む声が高まっているのだ。

同番組は、「会いたい」と思う著名人2組を松本と中居がマッチング。2回の特番をへて、昨年4月期からレギュラー化された。松本は、プライベートでも親交が深い中居との新番組に集中すべく、同局でレギュラーコメンテーターを務めていた「ワイドナショー」を卒業するほど、気合が入っていた。ところが現在は、性加害報道による裁判に注力するためにすべての芸能活動を休止中。

中居は、松本不在となった最初のオンエア回(1月28日)のオープニングで数分間にわたって、「松本さんが出てる番組の中でぶっ倒れそうな番組、断トツ」とぼやき続ける“自虐漫談”を展開した。

中居がピンチを自虐で乗り切るのは常套手段といえる。2022年11月に病名非公表で休養し、翌23年1月からレギュラー番組に復帰した際も、「中居正広のキャスターな会」(テレビ朝日系、現「中居正広の土曜日な会」)で「(ネットニュースに)『年内死ぬ』って出てた。みんな俺、死ぬと思ってたの?」と、一部メディアで流れた重篤説を逆手に取っている。禁句をあえて言葉にし、ピンチを笑いに変換するのはお得意コース。

“男気”出演の可能性も

そしていま、SNSを中心に広まっているのが中居の俳優業への復帰説だ。主演作は13年公開の映画「劇場版 ATARU THE FIRST LOVE&THE LAST KILL」が最後。助演は俳優の故今井雅之さんが原作・脚本・演出・主演を手掛けた戯曲「手をつないでかえろうよ〜シャングリラの向こうで〜」の映画化(16年公開)にともない、友情出演したのがラストとなる。その年の末にSMAPが解散。以降は、歌やダンスとも距離を置いた。

20年の旧ジャニ退所・独立以降は、仕事が司会業に集中。現在4本の地上波、1本のラジオレギュラーを抱えているため、連ドラ撮影に多くの時間を割くことはスケジュール調整が厳しいという声もあるが、「“抜け道”はある」と、エンタメライターの伊藤雅奈子氏はいう。

「週のルーティンとなっているスケジュールから、新たに撮影日を捻出するのは容易ではないでしょうし、なにより大病を患ったあとの体力低下が心配される。でも、親友だった今井さんの遺作、自身がプロデュースした舞祭組の晴れ舞台で実証したように、つながりが深い人への協力は惜しまない。量より質を重んじる男気は有名です。連ドラ主演は困難でも、負担が少ないSPドラマの友情出演やキーマンとなる役柄なら不可能ではない」

昨年9月には、かつてSMAPで出演していたソフトバンクのテレビCMにおよそ6年ぶりにソロで返り咲いた。「まつもtoなかい」の初回(4月30日)では、元メンバーの香取慎吾(47)と6年ぶりにテレビで再共演した。「だれかtoなかい」では、元SMAPが嵐とタッグを組んでいる。中居が次に仕掛けるサプライズが俳優業復帰であっても不思議ではない。