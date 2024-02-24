Number_i『Venue101』でテレビ初出演 ATEEZ、THE RAMPAGE、TWSと共演
かまいたち・濱家隆一、生田絵梨花がMCを務めるNHKの音楽番組『Venue101』が、3月2日に拡大版を生放送する（後10：55）。出演は、ATEEZ、THE RAMPAGE、TWS、Number_i の4 組で、THE RAMPAGE 以外の3組が同番組初出演。Number_iはテレビ初出演となる。
【写真】ATEEZ、THE RAMPAGE、TWSとともに共演
番組では全員がダンスボーカルグループということで、共通のテーマでクロストークを展開、今回も盛りだくさんで届ける。
■アーティストパフォーマンス楽曲
ATEEZ『NOT OKAY』
THE RAMPAGE『100degrees』
TWS『plot twist』
Number_i『GOAT』
【写真】ATEEZ、THE RAMPAGE、TWSとともに共演
番組では全員がダンスボーカルグループということで、共通のテーマでクロストークを展開、今回も盛りだくさんで届ける。
■アーティストパフォーマンス楽曲
ATEEZ『NOT OKAY』
THE RAMPAGE『100degrees』
TWS『plot twist』
Number_i『GOAT』