Q. 「スマホを見ながら食事をすると太る」って本当ですか?

Q. 「家で食べるときも外食するときも、一人で食事を済ますことが多いのです。静かだと寂しいので、ついYouTubeやSNSなどを開いてしまいます。最近『スマホを見ながら食事をすると太る』と聞いたのですが、本当でしょうか? 行儀はよくないかもしれませんが、摂るカロリーが同じなら『太る』ということはない気がするのですが……」

A. 「ながら食べ」は太ります。意識が食に向かないことも一因です

「ながら食べは太る」というのは、マナーを正すための俗説のように思われるかもしれませんが、実は本当であるという論文が発表されています。論文内で紹介されている研究によると、 ダイエット 中の女性に歩きながらシリアルバーを食べてもらい、その後にスナックを食べてもらったところ、歩かずにシリアルバーを食べた他の被験者よりも、スナックを食べる量が多かったそうです。単純に「運動をした分、おなかがすいた」という可能性も無視できませんが、考えられる原因の一つとして興味深いのが、歩きながら食べたことで「食べた」という意識が低くなっているのではないかという点です。誰でも覚えがあると思いますが、スマホに限らず、何かをしながらした行為はあまり記憶に残りません。意識が分散されてしまい、食べている物や食べていることに意識が向かない分、噛む回数が減ったり、だらだらと食べてしまったり、食べた満足感を得にくくなって間食につながりやすくなったりと、食べる行為全体がいい加減になってしまうことも考えられます。ご質問の通り、スマホを見ても見なくても同じ食事から摂るカロリーは変わらないのは確かですが、食べ方や、その後の間食や食事量に影響する可能性があるのです。「スマホを見ながら食べると、食事に対する意識や満足度が下がるかもしれない」ということは覚えておいた方がいいかもしれません。■参考・Distraction, restrained eating and disinhibition: An experimental study of food intake and the impact of ‘eating on the go’(英語)(Journal of Health Psychology)▼平井 千里プロフィールメタボ研究を行いエビデンスに則った ダイエット を教える管理栄養士。小田原短期大学 食物栄養学科 准教授。女子栄養大学大学院(博士課程)修了。前職の病院での栄養科責任者、栄養相談業務の経験を活かし、現在は教壇に立つ傍ら、実践に即した栄養の基礎を発信している。