¡Ö¼ö½Ñ¡×À¼Í¥¡¦ÃæÂ¼Íª°ì¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÊóÆ»¤ËÃ²¤¡Ö¤¢¤ì¡Ä»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡¡¥²¡¼¥àÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÈÌ¿Í¤Ø¡ÈÀâÌÀ¡É
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¸Þ¾ò¸çÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¡Ê43¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉô½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ïº£·î9Æü¡¢ÃæÂ¼¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¾å¤Ç²¼¥Í¥¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¤È¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±ÃæÂ¼¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Þ¥Õ¥£¥¢³áÅÄ»á¤È±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¡Ö¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¡×Æâ¤Ç¡¢µ¼Ô²ñ¸«É÷¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ëº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÀ¼¿§¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÀ¡¢ÊÛÌÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¡Ä»ä¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈºÆÅÙ¼çÄ¥¤·¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡Ä¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤ÎÊý¤¬¤¤¤ëÀìÍÑ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ã¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÌîÊë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä»¨»ï¼Ò¤ÎÊý¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖNG¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø²¿»þ¤Ë¤Ï¿²¤¿¤¤¤«¤é²¿»þ°Ê¹ß¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ø²¼¥Í¥¿¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥³¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÃæÂ¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤À¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÊ£»¨¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¼Õºá¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÃæÂ¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Â¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤ÎÊý¸þÀ¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£