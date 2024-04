東京ディズニーランド/トゥモローランドにあるアトラクション「スペース・マウンテン」

開園当時から東京ディズニーランドで愛されてきた「スペース・マウンテン」が 2027年に新しく生まれ変わります。

それにあわせ、2024年4月9日(火)から7月31日(水)の期間中、スペシャルイベント「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」を開催。

今回はスパークリングゼリードリンク(コカ・コーラ&レモンバニラ)を紹介します。

東京ディズニーランド「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」スパークリングゼリードリンク(コカ・コーラ&レモンバニラ)

価格700円

発売日:2024年4月1日(月)

販売店舗:東京ディズニーランド/トゥモローランド・テラス

東京ディズニーランドでは、これまでの「スペース・マウンテン」の思い出と新しい「スペース・マウンテン」の進化に期待が膨らむような「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」をイメージしたデザインのメニューを提供中。

「トゥモローランド・テラス」 では、パッションフルーツゼリーとレモンが入ったスパークリングゼリードリンク(コカ・コーラ&レモンバニラ)を販売!

バニラビーンズのエッセンスが加わり、コカ・コーラの爽快感とバニラならではの甘い香りが楽しめます。

カップには「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」をイメージした「ミッキーマウス」がデザインされています。

カップの反対側は「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」のロゴが入っています。

現在ある「スペース・マウンテン」での最後の宇宙旅行を、これまでの思い出とともに振り返れるスペシャルメニュー。

「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」スパークリングゼリードリンク(コカ・コーラ&レモンバニラ)の紹介でした。

※「スペース・マウンテン」は日本コカ・コーラ株式会社が提供しています

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります。

