アメリカ に住む TikTok erのレネイ・Wさん(Renae W)は今から2年前、TikTokで妊娠後期の大きなお腹を披露し「まるで8つ子を妊娠したかのようだ」と注目された。そんなレネイさんが昨年、7人目の赤ちゃんを妊娠(そのうちの1人は流産)し、さらにパワーアップした腹部を晒して話題となっている。TikTokに28万3千人のフォロワーを持つレネイ・Wさんが昨年12月1日、帝王切開で女児を出産し、晴れて6児の母となった。女児は予定日(40週)よりも1週間早く、3855グラムで誕生。2022年2月に同じく1週間早く、4309グラムで誕生した兄よりも少しだけ小さかった。

ただ末娘の妊娠後期のお腹はまるで大玉を入れたかのように巨大で、レネイさんが2022年の妊娠時との比較動画をTikTokに投稿すると、次のような声があがった。「今回はさらに大きくなっているわ!」「いや、お腹の形が違うのよ。今回は垂れ下がっているもの。」「2年前もそうだけど、これでは腰痛が酷いでしょうし、快適ではないわよね。」「ここまで大きくなると、歩くのも、座るのも、立っているだけでもつらいはず。」「あなたの赤ちゃんはVIP待遇を受けているのよ。お腹にたくさんスペースがあって、たぶん映画でも観ているのではないかしら。」「まるで幼児が入っているかのようだわ。」「赤ちゃん? 本当に1人なの?」「こんな姿を見た後は、もう自分の妊娠時に文句は言えなくなるわね。」「いつもよく頑張っているわよ。あなたを誇りに思うわ。」「私が男児を妊娠した時は羊水が多く、まるで"妊娠60週"のような大きなお腹になったの。あなたと同じようにね。」「大丈夫なの? なんだか痛々しいわ。」「これだけ大きいと病気を疑ったほうがいいわよ。」レネイさんは背が低いためお腹が目立ってしまうそうで、末娘の妊娠についてこのように明かしていた。「今回は骨盤の痛みが最もひどかったの。それに腰痛もあったし、足首は腫れていたけど、妊娠自体は順調だったわ。私は羊水過多症でも妊娠糖尿病でもないし、お腹が大きいだけで病気だということはないのよ。実際、7回の妊娠で1回だけ普通の大きさのお腹だった時は、赤ちゃんが異常だったの。だから心配しないで!」なおレネイさんは、「妊娠はこれで最後」と決めていたものの、末娘が可愛くて仕方がないそうで、「あと2年もしたら、もう一人赤ちゃんが欲しくなっているか、妊娠しているかもしれないわね」と述べており、2年後にはさらに巨大なお腹が見られる可能性もあるようだ。テックインサイト編集部ではレネイさんに、「これまでで最も重かった子の体重はどのくらいだったのか」「最もお腹が大きかった子は何番目の子だったのか」などについて質問を投げかけている。ちなみに妊娠中のお腹で注目されるのは、大きさだけではない。過去には、子宮の中で胎児がアクロバットしているかのような"激しい胎動"が捉えられ、動画が拡散した。