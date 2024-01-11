¡Ö¤Þ¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¡Ä¡×¥Õ¥¡¥óÍîÃÀ¡ØA¤§¡ªgroup¡ÙÊ¡ËÜÂçÀ²¤Î¡È¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¡É¤Ë¡ÖÊ£¿ô¿Í´ØÍ¿¡×µ¿ÏÇ
ºòÇ¯¡¢¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ÇÂç¤¤¯·ÁÂÖ¤òÊÑ¤¨¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡£ÀÈï³²¼Ô¤ÎÊä½þ¤ò¹Ô¤¦¡ØSMILE-UP.¡Ù¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡ØSTARTO ENTERTAINMENT¡Ù¤Î£²¼Ò¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸å¼Ô¤Ç¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡Ù¤ÎÊ¡ÅÄ½ß»á¤¬¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ç24Ç¯¤Ï¼ÒÌ¾¤ÎÄÌ¤êºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Áá¤¯¤âÇÈÍð¤ÎÁ¥½Ð¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÀ²Ã³²ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤³¤½¤¢¤ì¤É¡¢»Å»ö¤¬Âç¤¤¯¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
À²Ã³²ÌäÂê¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£Ê¡ÅÄ»á¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¡ØA¤§! group¡Ù¤¬ºòÇ¯Ëö¡¢·ã¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÊ¡ËÜÂçÀ²¤¬¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡×¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£»ö¼Â¾å¤Î¥¯¥Ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡ÔÅö³º»ö¾Ý¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö³º´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¡¢¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ
¤ÈÈ¯É½¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÍÍ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬Íð¤ìÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡¢¤Ä¤Þ¤êË¡Îá½ç¼é¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÌ³½êÈ¯É½¤Ç¡ØÅö³º´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡Ù¤ÈÊ£¿ô·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¡ËÜÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè»°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡ÈÊ¡ËÜ¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØA¤§! group¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈºòÇ¯£¹·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ð¥ì¡¼¤Ç±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À²Ã³²ÌäÂê¤Î¤»¤¤¤ÇÇò»æ¤Ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î1000ÆüÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¡¢¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÀµÌçÎÉµ¬¤ÈÊ¡ËÜ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎÍò¤ËÂå¤ï¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À²Ã³²ÌäÂê¤Ï´°Á´¤Ë¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ±¾ð¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊ¡ËÜ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ï¸À¤¤Æ¨¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ê¡ËÜ¸Ä¿Í¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢£±ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ÂÔµ¡½ç¤Ï¡ØHiHi Jets¡Ù¤ä¡ØÈþ ¾¯Ç¯¡Ù¤Ë¾ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
Àè·îÃæ½Ü¤ËSMILE-UP.¤ÎÂà½ê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÍÃæÊ¸°ì¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç
¡Ö£Á¤§! group¤òÁá¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö£Á¤§! group¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤µ¤¹¤¬¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡ËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âà½ê¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
STARTO¼Ò¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§COO¤ÏºòÇ¯¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ç
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×
¤ÈÏÃ¤·¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤è¤ê¤â¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡á¥á¥¸¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¡É¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÈá¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï£Á¤§! group¤Î20Âå½÷À¥Õ¥¡¥ó¡£°ìÉô¤ÎÍ»Ö¤ÏÊ¡ÅÄ¿·¼ÒÄ¹¤Ø¤ÎÄ¾ÃÌÈ½¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤È¤¤¤¦¡£
º®Íð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ê¡ËÜ¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤ò»×¤¦¤«¡½¡½¡£