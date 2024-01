ピリッと辛いことで知られるハラペーニョを初めて口にした男児だが、その何とも言えないキュートな反応を捉えた動画に大きな反響が寄せられている。動画は1か月で6600万回を超える再生回数を記録しており、男児は“ハラペーニョボーイ”などと呼ばれて世界中に笑いを巻き起こしている。英ニュースメディア『UNILAD』などが伝えた。

米ルイジアナ州に住むアメリア・モンゴメリーさん(Amelia Montgomery、30)が先月3日、TikTokに投稿した次男マーベリック君(Maverick)の食事中の動画が大きな反響を呼んでいる。

動画は、アメリアさんが今月3日で2歳を迎えるマーベリック君にハラペーニョを初めて食べさせた時の様子を捉えたもので、約1か月の再生回数が6630万回を超えた。

ハラペーニョとはメキシコ料理で多用される青唐辛子のひとつで、マーベリック君が食べたのはピリッと辛い酢漬けのピクルスと思われる。

動画では、レストランの椅子に座るマーベリック君が、ハラペーニョの小片を口に入れてもらっているのが見て取れる。

ところが2度ほどモグモグしたところで身体の動きがピタリと止まり、眉間に皺をよせて母親をジッと見つめている。しばらくすると今度はカメラを横目で凝視し、身体が固まったまま何かを考えているようなのであった。

そしてカメラを回してから10秒過ぎ、マーベリック君は再び口を動かし始め、それを見たアメリアさんが「ハラペーニョを口から出しなさい」とばかりに、片手で息子の顎に触れて促した。

しかしマーベリック君は首を横に振り、右手で母親の手を押しのけて拒否。険しい顔で口をモゴモゴさせると、おどけたような、にやけたような、何とも言えない表情でカメラと母親を交互に見つめるのだった。

なおアメリアさんは、その後もハラペーニョを口から出すように催促するが、マーベリック君は頑なに拒否。動画には「最後まで放棄しない人」を意味する「ノー・クイッター(no quitter)」の言葉が添えられた。

そしてこの動画には「なんてキュートなの!」という声のほか、様々なコメントが寄せられた。

「あの横目がたまらない!」

「ほんと、ミニグリンチにしか見えないわ。」

「あの表情だけでこの子が何を言いたいのか全て分かる。顔で大人と会話ができるなんて!」

「この子最高だよ!」

「まるで漫画の中から抜け出してきた赤ちゃんみたい!」

「赤ちゃんにも見えるけど、老け顔でもあるよね。そこが可愛いのだけど…。」

「誰か、この子にアカデミー賞(オスカー)をあげて!」

「この子をSNSで見て、探していたんだ。今では有名な“ハラペーニョボーイ”だよ!」

「こんな小さな子にハラペーニョをあげるなんて! 可哀そうに。」

「でもまんざらでもなさそうだよね。」

テックインサイト編集部では、「マーベリック君はその後、ハラペーニョを再び食べることはあったのか」「大きな反響についてはどのように感じているか」などについてアメリアさんに取材を申し入れている。

ちなみにキュートな赤ちゃんといえば昨年12月、まだオムツをしている男児が“マッチョ”な男を演じる父親の真似をする様子が捉えられ、多くの人に笑顔を届けていた。

